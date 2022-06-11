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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: مساعدة وزير الخارجية تزور إسرائيل لبحث ردع إيران

مساعدة وزير الخارجية
مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، في بيان أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف ستزور إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري لبحث موضوعات من بينها ردع "الأنشطة الإيرانية العدوانية بالمنطقة".

وذكر البيان أن ليف ستتشاور أيضا مع الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن مجموعة من الأولويات، من بينها "تعميق التعاون الأميركي الثنائي مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية ودعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، ودعم اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقا".

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كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال حولاتا أكدا خلال اجتماع حضره مسؤولون آخرون من الجانبين مطلع الشهر الجاري، الالتزام بتنسيق الجهود الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي وردع أنشطتها الإقليمية "العدوانية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أبلغ رئيس وكالة الطاقة الذرية رافايل جروسي في 3 يونيو الجاري، أن إسرائيل تفضل حلاً دبلوماسياً عن المواجهة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ولكنها قد تقوم بتحرك مستقل "دفاعاً عن النفس".

واتهمت إسرائيل إيران الأسبوع الماضي بسرقة وثائق سرية من الوكالة الدولية واستخدامها لخداع مفتشين دوليين منذ نحو عقدين، ونشرت ما وصفتها ببعض الوثائق المذكورة. من جهتها، رفضت إيران الاتهامات بوصفها أكاذيب.

 

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