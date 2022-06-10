عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدعو إيران إلى إنهاء التصعيد النووي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إيران، إلى ”إنهاء التصعيد النووي“، و“القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة“ منذ آذار/ مارس الماضي لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع طهران من صنع قنبلة ذرية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك نشرته الخارجية الألمانية، الخميس، إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس ”نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية، وندعو إيران إلى القيام بذلك فورا“، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من يوم الخميس، بقرار إيران ”إغلاق 27 كاميرا“ لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من ”ضربة قاضية“ للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.

وقالت برلين ولندن وباريس إنها ”تندد“ بقرار طهران هذا. واعتبرت الدول الثلاث أن ”هذا يفاقم الوضع ويعقد جهودنا نحو استعادة العمل بالكامل“ بالاتفاق المبرم عام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

بعد تصريحات رئيسي.. أمريكا تحذر إيران من أزمة نووية ومزيد من العزلة

الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بإزالة 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة من مواقعها النووية

وتابعت البلدان الثلاثة في بيانها المشترك: ”نحض إيران على وقف تصعيدها النووي وإبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في الوقت الذي لا يزال هذا فيه ممكنا“.

وتواصل إيران اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية قرار مجلس حكام محافظي الوكالة، ضد طهران، الذي انتقد ”عدم شفافيتها وتعاونها“ مع الوكالة فيما يتعلق بأنشطتها النووية.

وفي أحدث خطوة تصعيدية، أعلن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي مساء الخميس، أن المنظمة ”بدأت بتركيب معدات جديدة في عدد من المنشآت النووية الإيرانية“، مشيرا إلى أن ”إيران ستبدأ بتجميع ما تبقى من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وقال إسلامي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: ”بدأنا في تركيب معدات جديدة وليس لدينا أي عمليات مغامرات خاصة“.

فرنسا بريطانيا الدول الأوروبية الوكالة الدولية للطاقة الذرية المانيا الخارجية الالمانية خطة العمل الشاملة المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات رئيسي.. أمريكا تحذر إيران من أزمة نووية ومزيد من العزلة

الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بإزالة 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة من مواقعها النووية

ترشيحاتنا

شوبير يطالب اتحاد الكرة بتقديم استقالة جماعية ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدعو إيران إلى إنهاء التصعيد النووي

عين شمس الشرقية بالكامل.. قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

أبرزها البراغيث.. 4 كائنات لها علاقة بـ المرض في مصر القديمة

عمر ياسين: اتحاد الكرة يستقر على رحيل إيهاب جلال عقب ودية كوريا الجنوبية

تعرف على كيفية نسخ نص بداخل أي صورة إلى هاتفك الذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ