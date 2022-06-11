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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث أمريكي يزور لبنان لبحث أزمة الحدود البحرية مع إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل مبعوثا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان إن عاموس هوشستين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو.

وبدأت واشنطن التوسط في محادثات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في عام 2020.

وقال البيان إن ”الإدارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل الى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي الى قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة ”.

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وتأتي الزيارة بالتزامن مع بدء إسرائيل العمل بحق الغاز ”كاريش“ في البحر الأبيض المتوسط والذي ترى لبنان بانه يقع ضمن حدودها البحرية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وصلت أول سفينة لبناء منصة ”كاريش“، على بعد حوالي 80 كيلو مترا من ساحل حيفا.

وأكد مسؤولون لبنانيون في وقت سابق أن الحفر يقع داخل مياه لبنان الاقتصادية، لكن مسؤول إسرائيلي كبير، قال إن ”منصة كاريش موجودة بالكامل داخل إسرائيل“.

وحذر حزب الله من أنه سيتخذ ”القوة“ ضد أنشطة الغاز الإسرائيلية في المنطقة البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تضع الحكومة اللبنانية سياسة واضحة بشأن هذه المسألة.

وأعلن لبنان أنه سيدعو الوسيط الأمريكي إلى بيروت لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها.

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