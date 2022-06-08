عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نبقى حجرًا على حجر.. إسرائيل تهدد لبنان وحزب الله

لن نبقى حجرا على
لن نبقى حجرا على حجر.. إسرائيل تهدد لبنان وحزب الله

هددت إسرائيل أنه في حالة الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لن يبقي الجيش الإسرائيلي حجرا على حجر.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الجنرال أمير برعام  قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي قوله إن حزب الله يحاول فرض التحديات أمام إسرائيل لكن تلك التحديات ما تزال مردوعة جدا.

وزعم في تصريحات بمناسبة مرور 16 عاما على حرب تموز 2006 إن "الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب هو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها".

وقال إن الجيش الإسرائيلي يرصد حركة نشطاء "حزب الله" في منطقة السياج الحدودي، محذرا من أنهم "سيدفعون الثمن، في النهاية".

وشدد قائد المنطقة الشمالية العسكرية في إسرائيل على أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل في سوريا ولبنان.. سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب من أجل تقويض كل جهود الإرهاب، و تموضعه وتعاظمه".

وأشار إلى أنه في الحرب المقبلة "سيقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري مع لبنان، ولن يبقى حجر على حجر".

يأتي ذلك بينما تستعد إسرائيل لإمكانية تعرض منصة الغاز "كاريس" في البحر المتوسط لهجوم، حيث تستعد لنشر لنسخة البحرية من القبة الحديدية إلى الحدود البحرية مع لبنان.

وكانت إسرائيل أعلنت وصول سفينة تابعة لشركة "إنرجيان باور" للتنقيب عن الغاز الطبيعي، إلى حقل كاريش النفطي في البحر الأبيض المتوسط، في منطقة واقعة ضمن النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قناة "كان" العبرية "تستعد البحرية الإسرائيلية لاحتمال تعرض منصة كاريس للهجوم وتقوم بنقل نظام القبة الحديدية بنسختها البحرية إلى المنطقة".

فيما حذر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن التحركات التي تقوم بها "تشكل تحديا واستفزازا للبنان، وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان".

من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".

بينما أكدت منظمة الأمم المتحدة أنها أخذت علما بوصول سفينة التخزين والتفريغ العائمة إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية.

وتابعت "إننا نتابع الوضع عن كثب، والمنسقة الخاصة للبنان يوانا فيرونِتسكا على اتصال مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى فيما يتعلق بهذه المسألة".

وذكر المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك "يجدر التأكيد على أننا نشجع كلا من إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات".

إسرائيل لبنان حزب الله الجيش الإسرائيلي حرب تموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تسعى لشراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل

وسيط أمريكي يزور لبنان لبحث الخلاف الحدودي البحري مع إسرائيل

ترشيحاتنا

مصر والإكوادور تبحثان إقامة شراكة واسعة بين المصدرين والمستوردين

يرتفع بعد انكسار والطلب محدود.. أسعار الذهب في مصر اليوم

فضل شهر ذي القعدة .. 4 أمور لا تغفلها قبل مرور الوقت

إفرو: النهاية قربت .. هل حقا سرطان القلب ليس له علاج؟

أحمد الكاس: أؤيد المدرب الوطني.. والظروف تعاند إيهاب جلال |فيديو

جامعة الجلالة: لدينا 27 برنامجاً دراسياً.. واستقبلنا وفودًا من الجامعات النيجيرية والسودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ