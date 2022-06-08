لن نبقى حجرًا على حجر.. إسرائيل تهدد لبنان وحزب الله

هددت إسرائيل أنه في حالة الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لن يبقي الجيش الإسرائيلي حجرا على حجر.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الجنرال أمير برعام قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي قوله إن حزب الله يحاول فرض التحديات أمام إسرائيل لكن تلك التحديات ما تزال مردوعة جدا.

وزعم في تصريحات بمناسبة مرور 16 عاما على حرب تموز 2006 إن "الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب هو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها".

وقال إن الجيش الإسرائيلي يرصد حركة نشطاء "حزب الله" في منطقة السياج الحدودي، محذرا من أنهم "سيدفعون الثمن، في النهاية".

وشدد قائد المنطقة الشمالية العسكرية في إسرائيل على أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل في سوريا ولبنان.. سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب من أجل تقويض كل جهود الإرهاب، و تموضعه وتعاظمه".

وأشار إلى أنه في الحرب المقبلة "سيقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري مع لبنان، ولن يبقى حجر على حجر".

يأتي ذلك بينما تستعد إسرائيل لإمكانية تعرض منصة الغاز "كاريس" في البحر المتوسط لهجوم، حيث تستعد لنشر لنسخة البحرية من القبة الحديدية إلى الحدود البحرية مع لبنان.

وكانت إسرائيل أعلنت وصول سفينة تابعة لشركة "إنرجيان باور" للتنقيب عن الغاز الطبيعي، إلى حقل كاريش النفطي في البحر الأبيض المتوسط، في منطقة واقعة ضمن النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قناة "كان" العبرية "تستعد البحرية الإسرائيلية لاحتمال تعرض منصة كاريس للهجوم وتقوم بنقل نظام القبة الحديدية بنسختها البحرية إلى المنطقة".

فيما حذر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن التحركات التي تقوم بها "تشكل تحديا واستفزازا للبنان، وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان".

من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".

بينما أكدت منظمة الأمم المتحدة أنها أخذت علما بوصول سفينة التخزين والتفريغ العائمة إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية.

وتابعت "إننا نتابع الوضع عن كثب، والمنسقة الخاصة للبنان يوانا فيرونِتسكا على اتصال مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى فيما يتعلق بهذه المسألة".

وذكر المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك "يجدر التأكيد على أننا نشجع كلا من إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات".