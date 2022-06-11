ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. فيديو

اندلعت اشتباكات عنيفة، منذ قليل، وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بين مليشيات متناحرة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الاشتباكات وقعت بمناطق عدة بينها منطقة ”جزيرة سوق الثلاثاء“ التي يتخذها كثير من المواطنين متنفسا أثناء الأجواء الحارة و انقطاع الكهرباء في العاصمة الذي يمتد لساعات طويلة.

ونقلت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات تظهر رعب المواطنين جراء إطلاق الرصاص، وحدوث أزمة سير خانقة بالتزامن مع إغلاق بعض الطرق من قبل مسلحين.

وقال شهود عيان إن اشتباكا وقع بين مجموعة تتبع جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده المليشاوي عبد الغني الككلي “ غنيوة“ ومجموعة من الزنتان، والسبب غير معروف حتى الآن.

من جانبها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، صباح السبت، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق وأحياء عديدة في مدينة طرابلس منذ مساء يوم الجمعة، بوسط الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين.