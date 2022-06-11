واصل مجلس مدينة العريش شمال سيناء، تنفيذ عمليات تطهير وإزالة الرمال المتراكمة بالقرب من الألسنة والمماشي السياحية بالعريش، من أجل توفير حياة كريمة وجو مناسب للمواطنين خلال فترة الصيف بالمدن الساحلية وتجهيز شواطئها لاستقبال المصطافين، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ووجه اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش مدير تحسين البيئة للاشراف العام على نظافة وتجريد وكنس جسم الكورنيش من خلال تشكيل فريق عمل من شركة النظافة على فترتين : صباحية ومسائية، وضرورة الاستمرار فى نظافة الكورنيش بهدف قضاء صيف ممتع .

حيث تم إزالة الرمال من على جسم الكورنيش في المنطقة الواقعة بين غرناطة وشاليهات سينين، وصيانة ١٦٢ عامودا للكهرباء .. مشيرا الى أنه جارى نظافة جسم الكورنيش بحى المساعيد وإزالة الرمال وصيانة كشافات الكهرباء

اضاءة جميع الكشافات

كما وجه رئيس مركز ومدينة العريش فريق عمل لرفع وازالة الرمال وتمهيد الكورنيش واضاءة جميع الكشافات حتى يصبح الكورنيش مزارا سياحيا يليق بأهلنا وزوارنا وضيوفنا بالعريش .

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد تفقد الكورنيش البحرى بالعريش استعدادا لفصل الصيف.. حيث أكد على نظافة جسم الكورنيش وإزالة الرمال ونظافة الشاطئ ، وصيانة المقاعد ودورات المياه، وكذا انارة جميع أعمدة الكهرباء على جانبى الكورنيش استعدادا لفصل الصيف .

وطالب برفع مستوى الخدمات والمرافق العامة ، ونشر وتوزيع الخدمات على امتداد الشواطئ طبقًا لحجم وكثافة مرتاديها .. موجها بمنع الخيل والجمال من التواجد على الشواطئ .

