مصرع مبيض محارة صدمه قطار بمزلقان فابريقة ببنى سويف

لقي مبيض محارة في العقد الخامس من عمره مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار بمزلقان فابريقة مرك ببا بمحافظة بنى سويف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بمصرع شخص على مزلقان السكة الحديد بمزلقان فابريقة ببا بعد أن صدمه قطار، ووجه على الفور بسرعة الإنتقال إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي "مصطفى.ا.م"43 سنة، مبيض محارة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ببا تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.