إعادة البريق للمباني الأثرية والتاريخية.. تعرف على مبادرة شواهد مصر

تحدث حسام عبدالعظيم، مؤسس مبادرة شواهد مصر، عن المبادرة، قائلا: المبادرة بدأت منذ عامين، عندما انتشرت صور لـ قبة تاريخية في محيط الإمام الشافعي، مهملة للغاية وتضم كميات مهولة من المخلفات والقمامة.

وأضاف "حسام عبدالعظيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه قرر وقتها المساهمة في تطوير وإعادة الأماكن والمباني التراثية لرونقها مرة أخرى، لافتا إلى انه تواصل مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهوية من أجل الحصول على موافقة لترميم وتطوير المباني.

وأوضح أن حصل على موافقة فورية، كما تلقينا دعما كبيرا من وزارة الآثار، منوها بأن المبادرة تضم العديد من المختصين في مجال الآثار والتاريخ.

وأوضح أن المبادرة تقوم بتنظيف وتطوير الأثر التاريخي، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تلك الآثار، كما أننا نتابع العمل بشكل دوري مع الوزارة من أجل الحفاظ على الأثر التاريخي.

