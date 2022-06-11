مدبولي في جولته بالدقهلية: ماضون في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، ويرافقه في الجولة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ونائبه الدكتور هيثم الشيخ، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، ومسئولو الهيئة الهندسية.

كما يرافق رئيس الوزراء في الجولة كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات المحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمركز شربين بالمحافظة، مؤكدا أن الدولة المصرية ماضية في جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رغم كل الصعاب والتحديات التي تواجهنا بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية طالت كل دول العالم بما فيها مصر، إلا أننا نجحنا في الصمود أمام تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية، التي جعلتنا أكثر قدرة على مواجهة تلك الأزمات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا اليوم على أرض محافظة الدقهلية معا لنرى معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المحافظة في مختلف المجالات على أرض الواقع؛ ومن أجل دفع العمل بهذه المشروعات والانتهاء منها، للإسراع بدخولها حيز التشغيل لصالح أهالينا في المحافظة وكل المحافظات، وتوفير " حياة كريمة" لهم، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشعبة الهندسية بالجيش الثاني، على الجهود المبذولة في إنجاز هذه المشروعات .

وفي بداية جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي حول المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شربين والقرى التابعة له، حيث أشار اللواء أشرف البيلي، رئيس الشُعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، إلى أن المشروع القومي يستهدف تطوير 26 قرية، و278 تابعا بمركز شربين بمحافظة الدقهلية بنطاق الجيش الثاني الميداني، ويضم المركز 26 قرية، تنقسم إلى 8 قرى أم، و18 قرية فرعية، وعدد التوابع (بما تشمله من عزب وكفور)، ويقدر عدد سكان المركز بنسبة تقديرية بـ 500 ألف نسمة.

وأضاف اللواء أشرف حسني أن عدد المشروعات المخطط تنفيذها بمركز شربين بالمحافظة يبلغ 237 مشروعا، تشمل مختلف القطاعات وهي مياه الشرب ( 31 مشروعا)، والصرف الصحي (36 مشروعا)، وقطاع الصحة (31 مشروعا)، والشباب والرياضة ( 24 مشروعا)، والتضامن الاجتماعي ( 11 مشروعا)، والتنمية المحلية ( 8 مشروعات)، والري ( 36 مشروعا)، والزراعة ( 8 مشروعات)، والكهرباء ( 26 مشروعا)، والطرق 26 مشروعا.

وخلال العرض التقديمي، تناول العميد/ أحمد صالح، المشرف العام على تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز شربين، معدلات تنفيذ مختلف المشروعات المخطط تنفيذها بمركز شربين، مشيرا في هذا الصدد إلى الأعمال التي تم الانتهاء منها بنسبة 100%، والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة، والمشروعات الأخرى المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة.

وخلال العرض التقديمي، اطلع رئيس الوزراء على نسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بمركز شربين، ومنها قطاع مياه الشرب الذي يصل متوسط التنفيذ بمشروعات هذا القطاع إلى 96.4% ، حيث أشار العميد/ أحمد صالح إلى أنه جار الانتهاء من شبكات مياه الشرب بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 99.9%، كما أنه جار استكمال تنفيذ محطات تنقية المياه بمتوسط نسبة تنفيذ تصل إلى 72.8 %، إضافة إلى استكمال أعمال روافع مياه الشرب بمتوسط 99%، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى.

من جانبه، تحدث اللواء شريف البيلي، رئيس الشُعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، عن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري بنطاق الجيش الثاني الميداني، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم تكليف الشُعبة بالإشراف والتنفيذ على مشروعات مبادرة حياة كريمة في ثلاث محافظات وهي : الدقهلية، والشرقية، والإسماعيلية، مقسمة على ثلاث مراحل، حيث إنه جار تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بواقع مركز واحد (مركز بكل محافظة)، من خلال عناصر الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني.

وأضاف أنه تم تكليف الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني للبدء في دراسة متطلبات العمل بالمرحلة الثانية لمشروعات مبادرة حياة كريمة لعدد 12 مركزا في 3 محافظات، بواقع 5 مراكز في محافظة الدقهلية، و5 مراكز بمحافظة الشرقية، ومركزين في محافظة الإسماعيلية، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع محافظ الدقهلية ومسئولي المحافظة بشأن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وذلك للعمل على تذليلها ودفع العمل بها.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع تأهيل ورفع كفاءة مرفق مياه شربين، وفي هذا الصدد أشار النقيب/ كريم عبد الحميد، الضابط المشرف على مشروعات المياه والصرف الصحي لمبادرة "حياة كريمة" بمركز شربين، إلى أن هذا المشروع، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني)، يستهدف إقامة التوسعات على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف م2 (نحو 5 أفدنة) ، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمرفق من 157 ألف م3/ يوم لتصل إلى 200 ألف م3/ يوم، عن طريق إضافة 43 ألف م3/ يوم، وقال إن المشروع يتكون من عدد من العناصر تشمل إعادة تأهيل مأخذ نهر النيل ورفع الطاقة الاستيعابية له، كما يشمل الخطوط الناقلة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الرئيسية وتضم غرفة التوزيع، والمروقات، والمرشحات، والخزانات الأرضية، ومبنى طلمبات المياه المرشحة، ومبنى ضخ الروبة، بالإضافة إلى منشآت أخرى معاونة تضم مبنى الكيماويات، ومبنى الكهرباء، بالإضافة إلى الخزانات الأرضية، والمحولات، والمولد، وبئر التوزيع الرئيسي.

وفي هذا الإطار، استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن معدلات تنفيذ المنشآت ومختلف وحدات التوسعات، إذ أشار إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية وصلت إلى نسب متقدمة، حيث من المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري.