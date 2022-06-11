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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كلية الألسن.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

واصلت جامعة كفر الشيخ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الامتحانات تجرى على فترات زمنية، لتقليل الأعداد داخل اللجان وتحقيق التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة حفاظاً على سلامة الطلاب.
 

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جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم، السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، في كلية الألسن، برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن
 

وخلال جولته، اطلع رئيس الجامعة، على انتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي الملائم وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة، مناقشًا الطلاب حول طبيعة الامتحان مدى سهولته من عدمه.
 

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التي أعلنتها إدارة الجامعة، مشيدًا بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء.
 

وأضاف أنه شَدَّدَ على الالتزام بضوابط الوقاية من حيث ارتداء الكمامات الطبية، والتهوية وإجراء عمليات التطهير يَوْمِيًّا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.
 

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من أداء الامتحان وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية.
 

وأكد انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.

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كفر الشيخ امتحانات التباعد الاجتماعي فيروس كورونا جامعة كفر الشيخ الامتحانات الطلاب رئيس جامعة كفر الشيخ

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