حمادة هلال: أنا من جمهور الكبير وأتمنى تقديم ديو مع أحمد مكى

كشف الفنان حمادة هلال عن إعجابه بما يقدمه الفنان أحمد مكى فى أعماله الدرامية أو الغنائية؛ مؤكدا أنه من يمتلك موهبة كبيرة كما علق على استعانة مكى بمسلسل المداح فى مشهد بمسلسل الكبير أوى.

وقال حمادة هلال خلال لقاء ببرنامج the insider بالعربى: شايف إن دا نجاح كبير، وشايف أن دي لفتة حلوة من واحد من أنجح مسلسلات رمضان، وأنا من جمهور الكبير أوى.. أن كل فريق عمل مسلسل الكبير أوي هم أصدقاء له، ما يدل على الاحترام المتبادل بين الفناين رغم المنافسة، وبالفعل كان هناك حرص خلال الموسم الرمضاني على التفاعل معهم وتوجيه الشكر لهم".

وأضاف حمادة هلال : “اتمنى أن أقدم مع مكى ديو أو عمل فنى خاصة أه يمتلك قدرات فنية هائلة فى الكتابة أيضا فهو مؤلف شاطر، وعنده حرفة اللحن والكلام أه هو بيغنى راب بس عادى الميكسات بقيت سهلة”.

أغنية تكا تكا حمادة هلال

يستعد الفنان حمادة هلال ، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “تكا تكا” يوم 25 من الشهر الجارى .

وظهر الفنان حمادة هلال، من خلال فيديو قصير عبر خاصية ستورى بتطبيق انستجرام برفقة المنتج وليد منصور وأعلن الأخير عن موعد طرح الأغنية يوم 25 يونيو .

ونشر الفنان حمادة هلال ، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر حمادة هلال ، في الصورة من علي المسرح، وكتب:" الحمدلله جائزة ميدل إيست ميوزك اورد ميما 2022".

أغنية روح الروح

وطرح الفنان حمادة هلال ، مؤخرا أغنية “روح الروح” عبر موقع يوتيوب.

أغنية روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم،وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وكلمات الأغنية اللي بتتقل علي لخص… يلا وتعالي ليه كل ما… أقول باحبك تترد الحب اشتغاله.. قلبي من يوم ماحبك.… مش عارف أوصف له حال بيتك.. ده حضني ولو مشيت. هيجي لي قرار إزاله لا.. وألف لا أنا مش هقبل إلا بك.…لا تبعد إيه غصبن عنك أنا.. لي فيك بص هقولها بصراحة.

مسلسل المداح 2

وشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح"، بطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمودعامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومنإخراج أحمد سمير فرج.