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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: لا صحة لإلغاء إلزامية تغطية الشعر للنساء بصورة الهوية

السعودية
السعودية

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية ، إجراء أي تعديلات على الضوابط المُتعلقة بالصورة الشخصية للمواطنات في الهوية الوطنية.

وأوضحت الوكالة، أن ما يجرى تداوله بشأن وضع تعديلات تخص ضوابط الصورة الشخصية للمواطنات بالهوية الوطنية في المادة 17 المُعدلة باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية "غير صحيح".

وحول حالات تغيير الصورة الشخصية بعد التعديلات الجديدة، لفتت إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية.

كانت المادة 17 المعدلة قد نصت على أن تكون الصورة الشخصية، والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية، حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء، في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

 

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