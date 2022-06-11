تحت مظلة الدولة.. هاني أبوريدة: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لتنظيم الأحداث الرياضية

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF على وقوفه التام وراء حقوق الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية على المستويين الدولي والأفريقي ، وذلك على مدار رحلته مع المواقع الرياضية الدولية منذ عام 2004 وحتى الآن.

وأوضح أبو ريدة أنه من هذا المنطلق فإنه ارتأى توضيح بعض النقاط المهمة التي سببت بعض الإشكاليات لعدد من المواقف خلال الفترة الأخيرة رغم عزوفه عن التعامل الإعلامي طوال المرحلة الماضية.

أولا: أنه لم يكن له أي دور معلن أو غير معلن في اختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي رغم تقديره الشخصي لجميع أعضائه ، كما أنه لم يشارك مع الاتحاد الحالي في أي اجتماع رغم أحقيته القانونية واللائحية في عضويته بموجب موقعه الدولي.

وثانياً وقال أبو ريدة: التقدم لتنظيم أي حدث رياضي على أي مستوى هو مسئولية الاتحاد المصري لكرة القدم ، وهو ما لم يتم خلال المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي فيما يخص تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي لهذا الموسم ولا بعد هذه المدة، مما جعل الكاف يحصر اختياراته على الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأهلية في هذا الشأن.

ثالثًا: على مدار 18 عاما تشرفت بدوري في تنظيم مصر بكفاءة عالية للعديد من الأحداث الأفريقية والعالمية أهمها كأس الأمم الأفريقية 2006 وكأس العالم للشباب 2009 وكأس الأمم الأفريقية 2019 وكأس افريقيا تحت 23 سنة 2019 والعديد من بطولات الناشئين والشباب والفئات الأخرى وذلك بالتنسيق التام مع الاتحادات المصرية المتعاقبة وتحت مظلة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والأجهزة المعنية كافة ، حيث لم يتأخر أي منها عن تقديم كل المساندة بشتى أنواعها حتى صارت مصر الآن فعلًا لا قولا مركزًا عالميًا للأحداث الرياضية وفق رؤية واضحة للدولة المصرية في هذا الشأن.

رابعًا: لم أتأخر يومًا عن دعم أي فريق مصري في أي بطولة خارجية له وذلك وفق ما تقتضيه اللوائح والنظم المعمول بها ، وبناء عليه لم يكن لأي فريق مصري أي حق مشروع في أي بطولة شارك فيها، إلا وقد وحصل عليه بفضل الله ، وذلك من دون المجاهرة أو التفاخر إيمانًا مني بأن هذا هو الدور الواجب القيام به ، وبقدر ما شهدنا من انكسارات خلال منافسات الفرق المصرية ، عشنا أيضًا العديد من انتصاراتها على كافة المستويات سواء مع الفرق الوطنية أو الأندية المصرية.

واختتم المهندس هاني أبو ريدة بالقول عن تمنياته الطيبة لكل الفرق المصرية والاتحاد المصري والأندية المصرية في التعاون الإيجابي من أجل اظهار الكرة المصرية أمام العالم بما تستحقه من مكانة تجعلها محط أنظار العالم كله.