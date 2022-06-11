هيئة الرعاية الصحية: دورات تدريبية احترافية للأطباء عبر برنامج Medical Academy

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فاعليات البرنامج التدريبي الموسع، (الأكاديمية الطبية _ Medical Academy)، لتدريب أطباء الأسرة والرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة استرازينيكا مصر.

وأشارت الهيئة، إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب أطباء الأسرة وأطباء الرعاية الأولية على ممارسات طب الأسرة، طبقًا لأحدث أدلة العمل الإكلينيكية القومية والعالمية بمحافظات التأمين الصحى الشامل الثلاث، وذلك بداية من محافظة الإسماعيلية، يليها محافظتي "بورسعيد، الأقصر"، لضمان استمرار تقديم خدمات صحية بكفاءة وفاعلية.

وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبي يشمل عددًا من الأنشطة التعليمية من خلال "منصات تعليمية تفاعلية، محاضرات، وندوات علمية، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل"، بواسطة نخبة من المدربين من أساتذة الجامعات ومدربي برنامج الزمالة المصرية.

وتابعت، أن أولى فعاليات البرنامج التدريبي لأطباء الأسرة والرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، تناولت التدريب على نموذج صحة الأسرة، ونموذج رعاية أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى إجراء وتفسير تخطيط كهربية القلب باستخدام تطبيق (ECG)، وذلك بقاعة المؤتمرات داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن (الأكاديمية الطبية _ Medical Academy) هو تدريب طبي يقدم دورات تدريبية احترافية، مشيرًا إلى انطلاق فعاليات هذا التدريب لأطباء الأسرة والرعاية الأولية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، ييسر حصول الأطباء على تدريب وتأهيل أكاديمي عالِ المستوى ومستمر، مما يضمن رفع كفائتهم العلمية والمهنية؛ وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة العنصر البشرى لديها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الثلاث، من خلال التدريب والتعليم الطبي المهني المستمر، لتطوير قدراتهم العملية لتقديم خدمات صحية متميزة.

وثمَّن السبكي، التعاون مع شركاء النجاح لدعم تدريب القوى البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك إطلاق الحملات التوعوية والمبادرات الصحية للارتقاء بالصحة العامة المواطنين، والاستفادة من الخبرات لكبرى الشركات والمؤسسات المعنية بالشأن الصحي ذات المكانة الدولية المتميزة في رفع كفاءة أنظمة الرعاية الصحية بمصر، وضمان استدامتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير الدولية، للارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.