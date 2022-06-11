عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مثل الأسماك والخضروات.. أطعمة تساعد على زيادة كثافة العظام

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لزيادة كثافة العظام من خلال الأطعمة الآتية.


 نصائح لزيادة كثافة العظام من خلال هذه الأطعمة..

1-تناول الخضراوات بكثرة: تُعدّ الخضراوات أحد أهم مصادر فيتامين ج الذي يُحفّز إنتاج الخلايا التي تكوّن العظام، إضافة إلى أنّفيتامين ج مضاد للأكسدة وبالتالي قد يحمي خلايا العظام من التلف، كما أنّ الخضراوات تعمل على زيادة كثافة العظام.

2-تناول كميات كافية من البروتين: الحصول على كميات كافية من البروتين أمر مهم لدعم صحة العظام؛ لأنّ ما نسبته 50% منالعظام يُصنع من البروتين.


 3-تناول طعام غني بالكالسيوم: يُعدّ الكالسيوم أهم المعادن التي تقوّي العظام، حيث إنّه المعدن الرئيسي الذي يوجد في العظام، ومن الضروري تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم بشكل يومي من أجل حماية العظام والحفاظ على قوّتها.

4-تجنّب النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية: قد يؤدي التقليل من السعرات الحرارية في النظام الغذائي إلى إبطاء عمليات الأيض،وتوليد شعور عكسي بالجوع، وفقدان الكتلة العضلية.

5-الحفاظ على الوزن الصحي: إضافة إلى أهمية اتّباع نظام غذائي صحي، فإنّ الحفاظ على الوزن الصحي قد يساهم أيضاًفي الحفاظ على العظام صحيّة، وذلك لأنّ الأوزان التي تكون أقل من الحد الطبيعي تزيد من خطر تلين وهشاشة العظام، كما أنّ الأوزانالثقيلة تؤثر سلباً في صحة العظام.

6-تناول طعام غني بالمغنيسيوم والزنك: تلعب العديد من المعادن دوراً مهماً في صحة العظام، حيث إنّ الكالسيوم ليس المعدن الوحيد الذييؤدي إلى ذلك، ومن المعادن الأخرى المُفيدة المغنيسوم والزنك، إذ إنّ للمغنيسيوم دور مهم في تحويل فيتامين د إلى الشكل النشط الذي يحفزامتصاص الكالسيوم، أمّا الزنك فهو معدن يحتاجه الجسم بكميات قليلة.

7-تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3: اشتهرت أحماض أوميغا-3 الدهنية بخصائصها المضادة للالتهاب، وإضافة إلى ذلك تم اكتشاف فوائد أوميجا-3 في حماية الجسم من فقد العظام نتيجة للتقدم في العمر، ويوجد الأوميجا-3 في مصادر حيوانية مثل: السمك الدهني، ومصادر نبانية مثل: بذور الشيا، وبذور الكتان، وفي الجوز.
 

8-تناول مكملات الكولاجين: تناول المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد يساعد على حماية صحة العظام، وذلك لأنّ الكولاجينالبروتين الأساسي الموجود في العظام.

نصائح لزيادة كثافة العظام صحة العظام الخضراوات العضلي الكالسيو حماية العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 يونيو 2022

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

كل ده علشان اللي جاي.. هجوم عنيف من نجم الزمالك على مؤتمر الأهلي

زيادة سعرية جديدة لـ ميتسوبيشي إكليبس كروس

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر المسافرة لمواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

تحذيرات على السجائر الفرط.. قصة أحدث طريقة لمواجهة التدخين

موضوعات متعلقة

كوب من هذا الشاي يحافظ على صحة العظام

ترشيحاتنا

إعلامي سعودي: أحمد حجازي يعود إلى الأهلي

لـ بكالوريوس الهندسة | الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا

5 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع

بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يخسر نهائي بطولة موريشيوس للاسكواش

ولي عهد بريطانيا يهاجم حكومة جونسون بسبب ترحيل اللاجئين.. تفاصيل

ارتفع سعره إلى 12 دولارا.. أزمة وطنية في أستراليا بسبب الخس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

طقم صيني وذهب بمليارات.. اكتشاف كنز سان خوسيه التاريخي تحت الماء في كولومبيا|فيديو

طرق لتجنب حدوث ضربة الشمس.. و5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بها

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

فرحانة إني فنانة.. إلهام شاهين: أنا بحب شغلي بجنون

بعد انفصالها عن زوجها.. ياسمين الخطيب تحاول إنهاء حياتها بأقراص زانكس

طلقها وتزوج راقصة فرنسية.. حكاية آية حديث السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

اﻟﻤﺰﻳﺪ