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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير فني أجنبي.. أحمد موسى: إقالة إيهاب جلال بعد مباراة كوريا الجنوبية

احمد موسى
احمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى،  على خسارة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023.


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  كافة لاعبي منتخب مصر كانوا وحشين جدا وشعرنا بإحباط ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  آخر مباراة لـ إيهاب جلال ستكون مباراة كوريا الجنوبية واتحاد الكرة اتخذ قرار إقالة إيهاب جلال ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" جاري  البحث عن مدير فني أجنبي بأي رقم وسيكون للمدير الفني الأجنبي كافة الصلاحيات ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"   تكليف حازم إمام ومحمد بركات بالبحث عن مدير فني أجنبي لمنتخب مصر جديد وهذه معلومات وليست توقعات".

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