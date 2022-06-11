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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلاها تعتزل 5 سنين.. صفوة تكشف سر مشهد «هي فوضى» مع خالد صالح|فيديو

صفوة
صفوة

قالت الفنانة صفوة إنها تدخل في حالة اكتئاب لو عملت أي عمل ونجح بشكل عادي أو في حالة تقديمها لعمل وهي غير راضية عنه؛  مضيفة أنها بعد أدائها في فيلم هي فوضى اعتزلت التمثيل لمدة 5 سنين.

وأضافت صفوة خلال لقائها في برنامج كلام الناس على قناة ام بي سي مصر ؛ أنها كانت تريد العمل مع يوسف شاهين وخالد يوسف فعندما اجتمع المخرجان في فيلم واحد شعرت وكأنه بوكيه يحتوي على أجمل زهرتين .

وأوضحت صفوة أنها أثناء تصوير الفيلم وضحت رؤية المخرج بالنسبة لها ووضعت في موقف جعلها تخجل من نفسها على الرغم من أن زملاءها شهدوا بأدائها في الفيلم ورغم ذلك اعتزلت التمثيل لمدة خمس سنوات .

وتابعت أن فيلم - بدون ذكر أسماء- هو السبب في خروجها من عزلتها ورجوعها للتمثيل مرة أخرى ؛ مضيفة أن فيلم هي فوضى ومشهد وجودها في الكوافير مع خالد صالح هو ما تسبب لها في حالة الاكتئاب على الرغم من عبقرية الفيلم على المستوى الفني .

يوسف شاهين الإكتئاب فيلم العمل مصر حالة إكتئاب الفنانة صفوه

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