السمعة .. شروط التعيين بالوظائف بقانون الخدمة المدنية

يختص قانون الخدمة المدنية، بوضع آلية منظمة لعمل موظفي الدولة بمختلف مؤسساتها، حيث أجاب القانون عن كافة التساؤلات العالقة بأذهان الكثير من المواطنين أبرزها هي شروط التعيين في هذه الوظائف والتي نرصدها في السطور التالية.

ونصت المادة (15) علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية،ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار،ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

التعاقد مع ذوي الخبرات

يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:

١ - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

٢ - ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.

٣ - عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

٤ - أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.

٥ - أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.

شروط شغل الوظائف

١ - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.

٢ - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤ - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥ - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.

٦ - أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

٧ - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

٨ - ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.