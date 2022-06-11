نائبة التنسيقية : تمكين الشباب في مصر نموذج يحتذى

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، في حلقة نقاشية بعنوان «الدبلوماسية الثقافية» علي مائدة منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة بحضور ١٥٠ مشارك يمثلون ٧٢ دولة من افريقيا وآسيا، والتي تنعقد تحت رعاية الرئيس السيسي.

أكدت النائبة هيام الطباخ، أن الصورة الحالية لتمكين الشباب داخل الدولة المصرية نموذج يُحتذى بيه بين الدول بالاحصائيات، حيث أنه يوجد ١٨٥ شاب تحت سن الـ ٤٥ داخل مجلس النواب ٣٢ ٪ في السلطة التشريعية ٢٣ شاب نواب محافظين في السلطة التنفيذية.

وشددت النائبة، أن الكوادر البرامج الشبابية في أي دولة تعزز الهوية وتواجه التحديات

ضاربة المثال بنماذج تجارب شبابية داخل مصر مثل نموذج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ونماذج من ونموذج برلمان الشباب والطلائع واهتمام الاكاديمية الوطنية بالبرامج الدولية والإفريقية.