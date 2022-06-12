فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي..عمل متذوقا للسجائر و قاضته أنغام

نجاح الموجي.. أو سيد هرم.. أو الوله مزيكا.. كلها أسماء لفنان كوميديان أصيل، بدأ حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا مهمًّا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجاح الموجي، الذي أمتع المشاهدين بعشرات من الأعمال الكوميدية الناجحة.

ولد عبد العاطي محمد الموجي" الشهير بـ "نجاح الموجي" في 11 يونيو عام 1945 في قرية "ميت الكرماء" بمحافظة الدقهلية، لديه 13 شقيق توفي منهم 11 أخ في حياته وتبقي لديه شقيقان احدهما اسمه نجاحْ وكان لديه أعاقة، حيث كان مصاب بضمور في اليدين فسمي نفسه علي اسم أخيه حبا له، وإدخال السعادة على قلبه.

عمل الموجي خلال دراسته في مهنة غريبة في شركات الدخان، كمتذوق للسجائر وإبداء ملاحظاته عليها، وتركها بعد فترة عندما شعر بتأثير الدخان على نفسه، وربما ساعدته تلك الخبرات عندما قدم شخصية «هرم» تاجر المخدرات في فيلم «الكيت كات».

في احدي مسرحياته، سخر الموجي من الفنانين خلال العمل بشكل كوميدي، وكان من ضمن من سخر منهم الفنانة "أنغام"، التي قال عنها "ألغام".

عندما علمت المطربة، أقامت دعوى قضائية ضده، وصدر عليه حكما بالحبس 3 شهور، وتوسط عدد كبير من أهل الفن، لكنها صممت علي حبسه، وبالفعل دخل السجن لمدة 15 يوما، حتي تم عمل استشكال علي الحكم وخرج