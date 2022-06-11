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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة ساخنة بين جمال علام وأحمد مجاهد تكشف أسرار الجبلاية .. فيديو

احمد مجاهد
احمد مجاهد

قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لن يترك من يدان طبقا لنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، لو أنا أخطأت سأعترف بخطئي، مردفًا «الاتحاد الأفريقي كال بمكيالين فيما يتعلق بمكان إقامة مباراة نهائي أبطال أفريقيا».

وأشار جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه سيطالب بكل شيء في الاتحاد الأفريقي حتى الموظفين المطرودين من الكاف بعدما كانوا يعملون هناك.

و احتدمت المواجهة بين أحمد مجاهد وجمال علام، حيث واجه مجاهد رئيس الاتحاد السابق، علام بالخبراء الذين تم الاستغناء عنهم من الجبلاية، ليرد علام: احنا هنا في مصر ننظم براحتنا بس مينفعش ميكونش في موظفين مصريين في الكاف ومقره القاهرة.

وواصل : من يريد أن يساعد، فعليه مساعدة المجلس الحالي، ورد على ادعاءات أحمد مجاهد، بشأن تصفية حسابات مع الموظفين، موضحًا أنه يجري تعديلات في الإدارات الداخلية من أجل التطوير الذي يتطلب تنقلات وتعديلات.

واستطرد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، «أقسم بالله ما هسيب حد مقصر، ولا أجامل أي أحد، وانا مش مجبر أشتغل بنفس الناس اللي كانت موجودة، ولكن هناك حاجة لإدخال شباب.

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