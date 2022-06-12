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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوظيفها بالخبز.. ضبط مستريح المخبز البلدي بسوهاج لاستيلائه على 2 مليون جنيه

صدى البلد

تمكن ضباط مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من ضبط صاحب مخبز بلدي؛ لاستيلائه من أربعة أشخاص على 2 مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر، وذلك من المخبز الخاص به، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود أشارة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو (محمد ي م ا- 43 سنة  حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم دائرة مركز أخميم)، و3 آخرين محددين، يقيمون دائرة مركز أخميم.

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مفاده تضررهم من المدعو (أيمن ن م- 39 سنة- صاحب ومدير مخبز بلدي- ويقيم دائرة المركز)؛ لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و500 جنيهًا، لتوظيفها في مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر وذلك من مخبز الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

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