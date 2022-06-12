محمد عبده فنان العرب.. تعرف على سبب اعتزاله 7 سنوات وأهم أغانيه

يحل اليوم الاحد عيد ميلاد الفنان السعودي محمد عبده الذي جمع شهرةً ومحبةً واسعةً من قبل محبيه من الجيل القديم والجيل الجّديد. حيث لقب محمد بن عبده بن عثمان آل دهل العسيري بفنّان العرب، كما حصل على الكثير من الجوائز العربية والعالميّة. إضافة إلى حصوله على احترام وتقدير كبير من جميع الفنانين.



محمد عبده .. وطفولته:

ولد محمد عبده الملقب بفنان العرب في 12 يونيو من سنة 1949م في محافظة الدرب في منطقة جازان والتي تقع جنوب المملكة العربية السعودية.. عاش محمد عبده مدة زمنية في رباط خيري مع شقيقه بمنحة مقدمة من الملك فيصل بن عبد العزيز. خوذلك بعد وفاة والده عبده حعثمان العسيري وهو في عمر السادسة.

واسم والدته سلمى نصر الله، كما يملك محمد عبده شقيقان ذكور عثمان وأحمد ، وشقيقة واحده اسمها فاطمة .

وقد دخل محمد عبده في المعهد الصناعي وتخصٍص في مجال صناعة السفن. وذلك لتحقيق حلمه الذي كان يراوده منذ طفولته، بأن يصبح بحارًا ليسير على درب والده المتوفي.

فضلًا عن اهتمامه وولعه بالغناء والفن، الذي أعطاه كل وقته وجهده ليصبح من أكبر وأهمّ النجوم في العالم.



محمد عبده .. وحياته العائلية:

يتصف الفنان محمد عبده بأنه يحب التحفظ على حياته ومعلوماته الشخصية ولا يحب البوح بها أمام الصحافة. ولكن تناقلت بعد الصّحف خبر انفصاله عن زوجته بعد زواجٍ دام حوالي 26 عاماً. كما كان لديهم سبعة أولاد أسمائهم نورة وهيفاء وريم ووِدّ ودلال وعبد الرحمن وبدر. إضافةً إلى أولاده العنود وخالد وعالية من زوجته الثانية التي يقال بأنها فرنسية من أصول جزائرية. كما رزق محمد عبد بمولوده جديد سمّاه سلمان. بالإضافة لظهور الكثير من الشائعات التي تتحدث عن زواجه للمرة الثالثة من سيدة تونسية ذات أصول جزائرية ولكن اختلفت الأخبار والتسريبات بين أولاده. فنفت ابنته هيفاء هذا الزواج بينما أكدّه كل من بنته نورة وابنه بدر. ويعتنق محمد عبده الإسلام مع عائلته وأولاده.

محمد عبده وبدايته الفنية:



بدأت رحلت محمد عبده الفنية تحديداً في عام 1961م في سن مبكر من عمره. وهو طالب في المعهد الصناعي الذي تخرج منه سنة 1963 حيث تواجد ضمن بعثة سعودية متجهة إلى إيطاليا. وذلك لصناعة السفن ولحسن الحظ حولت هذه الرحلة من إيطاليا إلى لبنان من الناحية الجغرافية، أما فعليًا فهي كانت الخطوة الأولى لواحدٍ من عمالقة الغناء العربي في العالم، وذلك عن طريق عباس فائق غزاوي الذي كان المكتشف الأول لموهبة محمد عبده عند غنائه في برنامج بابا عباس الذي كان يعرض على الإذاعة. إضافة لتأكيد الشاعر المشهور طاهر زمخشري على أن محمد عبده من أفضل المواهب في تلك الفترة. سافر محمد عبده إلى بيروت وهناك التقى الملحن السوري محمد محسن الذي أخذ من طاهر زمخشري كلمات أغنية (خاصمت عيني من سنين). كما تعرف محمد عبده على الكثير من الشعراء والملحنين في حياته وبعد أغنته المشهورة (سكة التايهين) في عام 1966م وجد نفسه قادرًا على تلحين أغانيه بنفسه .



محمد عبده ..واشهر اغانيه:



اشتهر محمد عبده بالكثير من الأغاني التي لاقت شعبيةً واسعةً منذ ستينيات القرن الماضي، وحتٍى يومنا هذا. كما قام بتلحين أغاني خاصّة به، وكانت أول أغنية يقوم بتلحينها (خلاص ضاعت أمانينا) في عام 1966م بالإضافة للكثير من الأغاني التي يردّدها الأجيال وينقلونها للأحفاد. ومن أبرز هذه الأغاني:

خاصمت عيني من سنين.

سكت التايهين.

رحت يم الطبيب.

مركب الهند.

الأماكن.

الرسايل

ضناني الشوق.

في جو غيم.

ولعتني.

إلى من يهمها أمري.

المعاناة.

أنشودة المطر



محمد عبده .. واعتزاله الفن:



توقّف محمد عبده عن الغناء والظهور في الحفلات لمدة ثمانية سنوات منذ عام 1989 وحتّى عام 1997 وذلك لعدة أسباب أبرزها وفاة والدته. ورغم هذا التوقّف الذي اعتبره الكثيرين اعتزال الفنان محمد عبده في تلك الفترة فقد قدّم محمد عبده أغنيته المشهورة أنشودة المطر، بالإضافة للعديد من الجلسات المُسجّلة على شكل ألبومات أطلق عليها عبده اسم شعبيات. كما قدم محمد عبده العديد من الأغاني الوطنيّة التي تحمل صورته وهو يرتدي اللباس العسكري السعودي، مثل أغنية الله أحد ويالسعودي يالبطل.