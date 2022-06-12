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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

صدى البلد

يحتضن ملعب جنيف مباراة قوية تجمع بين منتخب البرتغال وسويسرا، مساء اليوم الأحد 12 يونيو، لحساب منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المنتخب السويسري المركز الرابع بلا أي رصيد من النقاط.

ويبحث المنتخب البرتغالي عن تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في الحفاظ على القمة وعدم التخلي عنها، ولكن هذا يتطلب منه القتال العالي والاستعداد الأمثل لهذه الموقعة لنيل مراده.

وفي نفس السياق، يتطلع منتخب سويسرا لتصحيح المسار ومحاولة تدارك الموقف سريعًا والعودة من جديد للطريق الصحيح، وهذا يحتاج منه التركيز العالي أمام الخصم لمحاولة خطف النقاط الكاملة.

وكان منتخب البرتغال قد استهل مشواره في مسابقة دوري الأمم الأوروبية بتعادل مع منتخب إسبانيا، ثم فوزين على منتخب سويسرا 4-0 ومنتخب التشيك 2-0.

وينافس منتخب البرتغال في مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتي تضم كلا من : منتخب سويسرا، ومنتخب إسبانيا، ومنتخب التشيك.

موعد مباراة سويسرا ضد البرتغال 

يفتح ملعب “جنيف” أبوابه لمواجهة سويسرا ضد البرتغال، والتي ستقام لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق مباراة سويسرا ضد البرتغال في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 القنوات الناقلة لمباراة سويسرا ضد البرتغال

ستذاع المباراة بين المنتخبين على قناة Sky Sports Football UK.
 

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