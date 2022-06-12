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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو على النت يتسبب في القبض على 9 رجال بالصين.. اعرف القصة

الهجوم على سيدات
الهجوم على سيدات بمطعم بالصين

تسبب تداول مقطع فيديو في الصين في القب على 9 رجال، كانوا قد شنوا هجوما وحشيا على نساء في مدينة “تانغشان”.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت الشرطة الصينية أن انتشار الفيديو أدى إلى غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وأعاد إشعال الجدل حول العنف ضد المرأة في الصين.

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وكانت قد بدأت الحادثة عندما وضع رجل يده على ظهر امرأة في مطعم ثم دفعته بعيدًا، وتمت مشاهدة الرجل وهو يضربها قبل أن يجرها آخرون إلى الخارج ويواصلون الهجوم وهي مستلقية على الأرض.

كما هاجم عدد من الرجال صديقاتها وهن يتناولن الطعام، وقال مسؤولون إن امرأتين منهن دخلتا المستشفى وهما في حالة مستقرة وليست في خطر مميت.

بينما أصيبت امرأتان أخريان بإصابات طفيفة، وقالت الشرطة في تانغشان بإقليم خبي الشمالي، إنها ألقت القبض على 9 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات عنيفة وإثارة الاضطرابات.

وكان قد سيطر الهجوم على المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية يوم السبت، واحتلت المراكز الستة الأولى في الموضوعات الأكثر مناقشة على موقع ويبو الصيني.

ودعا التلفزيون الحكومي إلى معاقبة المشتبه بهم بشدة، فيما قالت إحدى السيدات في منشور: "كل هذا يمكن أن يحدث لي ، ويمكن أن يحدث لأي منا، كيف لا يزال هذا النوع من الأشياء يحدث في عام 2022؟".

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