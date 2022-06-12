نيكول سابا تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان ياسر جلال في بداية مشوارها الفني

تحدثت الفنانة نيكول سابا خلال استضافتها في برنامج كتاب الشهرة ؛ عن حقيقة ارتباطها بالفنان ياسر جلال .



وقالت نيكول سابا بالفنان ياسر جلال، في بداية مشوارها الفني، أوضحت: تداول في بداية مشواري الفني فعلًا صورة مع ياسر جلال، ولكن الحقيقة هي صور من احتفالنا بالارتباط من أحداث أحد المسلسلات، ولم أقابل ياسر غير في المسلسل، وهو من الزملاء المحترمين والمحترفين واستمتعت جدًا بالعمل معه".



حذف أغنية نيكول سابا:



يذكر أن كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد "سمك القرش" من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

وعلقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت، "أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش.. صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل"