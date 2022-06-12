عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يعرب عن دعمه الكامل لـ روسيا

كيم جونج أون
كيم جونج أون

أعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في برقية التهنئة التي أرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم روسيا، عن دعمه الكامل للشعب الروسي وزعيمه، وكذلك ثقته في زيادة تعزيز التعاون بين البلدين لحماية العدالة و الأمن في العالم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، “أرسل كيم جونج أون، نيابة عن كوريا الشمالية حكومة وشعبا، التهاني الحارة إلى رئيس وشعب روسيا، وتمنى لبوتين الصحة الجيدة، وللشعب الروسي الرفاهية والازدهار”.

وجاء في البرقية: "تحت قيادتك، حقق الشعب الروسي، الذي تغلب بشجاعة على جميع أنواع التحديات والصعوبات، نجاحًا كبيرًا في القيام بقضية عادلة لحماية الكرامة والأمن والحقوق من أجل تنمية البلاد، وهو ما يكرس له الشعب الكوري الشمالي بالكامل الدعم”.

بوتين يوقع مرسوما بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا

الرئيس الأوكراني: روسيا تريد تدمير جميع مدن دونباس

وأعرب كيم جونج أون عن ثقته في أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، التي دخلت مرحلة جديدة بعد الاجتماع الأول لزعيمي البلدين في أبريل 2019 في فلاديفوستوك، ستستمر في "التطور".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن كيم جونج أون قوله "أنا متأكد من أنه في طريق حماية العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي، سيصبح التعاون التكتيكي والاستراتيجي بين البلدين أوثق".

كوريا الشمالية روسيا الرئيس الروسى بوتين كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-6-2022

موضوعات متعلقة

بايدن: زيلينسكي لم يرغب في سماع التحذيرات من الغزو الروسي

طقس السعودية اليوم.. نشاط في الرياح يحد من مدى الرؤية على 4 مناطق

بايدن: ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا أصبح مصدرا لمساعدة أوكرانيا

رئيس وزراء إسرائيل: إيران تقترب بشكل خطير من امتلاك قنبلة نووية

تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها بعبوة ناسفة شمالي العراق

مقتصر على من أتمّ 21 عاماً.. شروط تجديد جواز السفر السعودي لـ10 سنوات

السعودية.. العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

نشرة أخبار العالم| التضخم يعصف بقوة الأمريكيين الشرائية.. أسعار الخس تفجر أزمة وطنية في أستراليا.. وسر احتفاظ حراس بوتين بفضلاته في عبوات خاصة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر .. اليوم

كيسنجر: أمريكا باتت منقسمة أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام

علي جمعة: الخشوع أول أسباب الفلاح عند الله واستجابة الدعاء

زعيم كوريا الشمالية يعرب عن دعمه الكامل لـ روسيا

طيارة مصرية وابنتها تصنعان تاريخا وتقودان طائرة ركاب معا .. نيفين درويش قائدة أكبر طراز في العالم

بايدن: زيلينسكي لم يرغب في سماع التحذيرات من الغزو الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ