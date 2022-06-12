زعيم كوريا الشمالية يعرب عن دعمه الكامل لـ روسيا

أعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في برقية التهنئة التي أرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم روسيا، عن دعمه الكامل للشعب الروسي وزعيمه، وكذلك ثقته في زيادة تعزيز التعاون بين البلدين لحماية العدالة و الأمن في العالم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، “أرسل كيم جونج أون، نيابة عن كوريا الشمالية حكومة وشعبا، التهاني الحارة إلى رئيس وشعب روسيا، وتمنى لبوتين الصحة الجيدة، وللشعب الروسي الرفاهية والازدهار”.

وجاء في البرقية: "تحت قيادتك، حقق الشعب الروسي، الذي تغلب بشجاعة على جميع أنواع التحديات والصعوبات، نجاحًا كبيرًا في القيام بقضية عادلة لحماية الكرامة والأمن والحقوق من أجل تنمية البلاد، وهو ما يكرس له الشعب الكوري الشمالي بالكامل الدعم”.

وأعرب كيم جونج أون عن ثقته في أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، التي دخلت مرحلة جديدة بعد الاجتماع الأول لزعيمي البلدين في أبريل 2019 في فلاديفوستوك، ستستمر في "التطور".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن كيم جونج أون قوله "أنا متأكد من أنه في طريق حماية العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي، سيصبح التعاون التكتيكي والاستراتيجي بين البلدين أوثق".