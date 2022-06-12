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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر .. اليوم

صدى البلد

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع المصري بالسلوم اليوم في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر في تمام التاسعة على ملعب إستاد السلام.

 

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة المصري بالسلوم فى إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر من دون اللاعبين الدوليين نظرا لمشاركة العديد من العناصر مع منتخب مصر الوطني فى تصفيات أمم إفريقيا فى كوت ديفوار 2023 إضافة إلى مشاركة الأجانب مع منتخبات بلادهم فى نفس التصفيات.

ويقود الشياطين الحمر فى مباراة المصري بالسلوم فى إطار دور الـ 32 ببطولة كأس مصر سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي لاسيما وأنه قاد تدريبات الفريق الأيام الماضية خاصة في ودية قوات الدفاع الجوي بسبب تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في بلاده ثم في المغرب لحضور دورة تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”.

يذكر أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانيمدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي سببت جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي.

أدلى موسيماني، بتصريحات قوية لإحدى الصحف الجنوب إفريقية الأربعاء الماضي، وعلى إثرها بات مستقبله مع القلعة الحمراء على المحك.

وخلال هذا التقرير نرصد أغرب تصريحات موسيماني منذ أن وطأت قدماه قلعة التتش بالجزيرة في أكتوبر من عام٢٠٢٠ وحتى وقتنا هذا.
تصريحات موسيماني المثيرة

 أغرب تصريحات أدلى بها موسيماني، هو أن لاعبي النادي الأهلي 90٪ منهم لا يتناولون الكحول، الأمر الذي حير الكثيرين وبات يخمن بأن هناك ١٠٪ يتناولونه، وهو أمر غير مُحبذ في إسلامنا أو في تقاليدنا المصرية.


موسيماني تحدث أيضاً عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع سفيان رحيمي، في فترة ما، وبذلك يكون قد خالف تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق والذي أكد حينها على أن اللاعب ليس في دائرة اهتمامات النادي وهو ما تأكد بالفعل فيما بعد.


حديث بيتسو، عن أنه لا يتعاقد مع لاعب دربه في صنداونز، ثُبت بأنه غير صحيح بعدما تعاقد المارد الأحمر مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهو أحد اللاعبين الذين تدربوا تحت عُصبة موسيماني في ناديه السابق صنداونز .


كشف المدير الفني للنادي الأهلي، في كثير من الأوقات عن الخطط التي يتبعها في التمرين، ولعل الدليل على ذلك قوله بأن هدف عمرو السولية، الأول في شباك الزمالك في مباراة القرن، كانوا قد تدربوا عليها أثناء التمرين وشرح بالتفصيل كيف تم ذلك.


أكد موسيماني، أنه قد طالب اللاعبين بالتركيز مع شيكابالا في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، وأكد ضرورة عدم تسجيل شيكابالا لهدف مثيل لهدفه في نهائي القرن، وهو الأمر الذي حدث مثله وسجل لاعب الزمالك نفس الهدف، ولام موسيماني على لاعبيه في حديث له في أحد المؤتمرات الصحفية الخاصة به.


 الجنوب إفريقي، دائم الحديث عن العقم التهديفي الذي أصاب مهاجميه وبالتحديد عن لاعب الفريق حسام حسن، والذي لم يلق إعجاباً من جانب موسيماني منذ أن تم التعاقد معه في ميركاتو الموسم الماضي، وبدلاً من أن يقوم بتطوير هذا العقم الذي لحق بالفريق في العديد من المباريات، يقوم بتوجيه اللوم على لاعبي الفريق بسبب اضاعتهم للفرص.

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