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رئيس التحرير
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ديني

محافظ الوادي الجديد: البرنامج الصيفي للأطفال يبني جيلًا يدرك معنى الوطن

البرنامج الصيفي للأطفال
البرنامج الصيفي للأطفال

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن وزارة الأوقاف تقوم بدورها في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير، وفي خدمة بيوت الله (عز وجل)، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف لبرامج الطفل، حيث أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي للأطفال، والذي يعمل على تحصين النشء من الفكر المتطرف، ويبني جيلًا من الناشئة والشباب يدرك معنى الوطن، ويحافظ على مكتسباته.


البرنامج الصيفي للطفل 

من جانبه، أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية قضية الوعي، فالشعب المصري متدين ووطني بطبعه ومقبل على دينه بفطرته، حيث ظهر هذا جليًا عندما افتتحنا البرنامج الصيفي للطفل والذي يشهد إقبالًا غير مسبوق للالتحاق بالبرنامج، وهدفنا في هذه الفترة استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة.

وأكد أن القيم الإنسانية والوطنية وغيرها تتكامل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الناسُ معادِن، خيارُهم في الجاهلِيَّةِ، خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهوا"، فالعادات الأصيلة تتكامل مع الأخلاق النبيلة، ومن أهم هذه الأخلاق بر الوالدين حيث يقول رب العزة سبحانه: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربياني صَغِيراً"، فجميع الشرائع السماوية تؤكد على احترام الوالدين وعلى احترام الجار وإكرام الكبير والوفاء بالعهود والوعود وسائر القيم النبيلة. 


ووجه بقيام المزيد من المساجد بالمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل مع اختيار الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات، حيث يريد الناس أن يعهدوا بأبنائهم إلى أيدي أمينة، و هم واثقون من أن المساجد تُمثِل ملاذًا آمنًا للأطفال ومتنفسًا طبيعيًا لهم، وأننا نهدف بالبرنامج الصيفي للأطفال إلى تحصين أطفالنا من أي اختطاف فكري، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد طباعة 20 ألف نسخة من كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله" (صلى الله عليه وسلم) ومنه يتعلم الطفل أهمية الأدب مع سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تلك المعاني التي نريد أن نرسخها في أبنائنا.
 

 

كما أشار وزير الأوقاف إلى أن هناك مقارئ للجمهور تُعقد يوم الجمعة من كل أسبوع عصرًا، كما أعلن  إلى أن الوزارة قد اتفقت مع رئيس قطاع الإذاعة على عمل مسابقة للملتحقين بالبرنامج الصيفي للأطفال بجائزة يومية قدرها 500 جنيه تحت عنوان: "نبي الهدى" والتي تُعنى بالحديث عن سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه، وهي موجهة للأطفال والشباب والنشء تحت سن 18 سنة، كما أعلن عن مسابقة أخرى تحت عنوان: "كتاب وقضية" وستكون أسبوعية بجائزة قدرها 1000 جنيه والتي تعنى بكتاب معين من تلك الكتب الهامة، كما أن هناك مسابقة ثالثة عن الحج سيتم الإعلان عنها في حينه.

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