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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحد أدنى 250 درجة.. محافظ بني سويف يعتمد درجات القبول بمدارس التمريض

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة الصحة ، بشأن فتح باب قبول طلبات خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية لعام 2021/2022 ، للالتحاق بمدارس التمريض التابعة للمديرية بمراكز المحافظة، وذلك بحد أدني 250 درجة  للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة ، أنه قد تقرر قبول ملفات التقدم  للدفعة الجديدة  "بواقع فصل بكل مدرسة من مدارس التمريض" خلال الفترة من 18 يونية الجاري وحتى الـ  7  من شهر يوليو المقبل ، وذلك وفق الشروط والضوابط التالية:

•مدة الدراسة (5 سنوات دراسية)

•أن يكون المتقدم "مصري/ مصرية" الجنسية حسن السير والسلوك.

•الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (اللغة الإنجليزية لغة أولى أو لغة  ثانية) للعام الدراسي 2021/2022 أو ما يعادلها مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم

•نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وطبقا لتعليمات مجلس الوزراء يشان عدم التجمعات ، يتم سحب ملف التقدم من المدارس على أن يقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق للجنة التنسيق المشكلة بكل مدرسة

• الحد الادنى للتقدم 250 درجة، والقبول طبقا للمجموع الأعلى أولاً  ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانا في الإملاء باللغة العربية

•تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالب / طالبة

•لا يقل سن المتقدم عن  15عاماً  ولا يزيد عن 18 عاماً في 1 أكتوبر 2022

•تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من" الطالب / الطالبة "ومصدق عليه من ولي الأمر

•على المتقدم ألا يكون متزوجاً  ولا يتم الزواج أثناء الدراسة

•توريد مبلغ 100 جنيه لصالح صندوق مدارس التمريض يتم توريدها بالمدرسة عند سحب الملف

•أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الاعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري "على حدة "حرصا على مبدأ التوطين فيما عدا مدرسة تمريض باروط للبنين.

•في حالة عدم حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي الى الصف الثالث الإعدادي ) من نفس المحافظة والحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط، عليه إحضار الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ( الوالد / الوالدة ) أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة

•عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة

•الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقدم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء المدة المحددة

•ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات الآتية:

_اختيار القدرات سواء تحريرياً أو شفاهيا خلال كشف الهيئة ويشمل (اختبار لغة عربية - اختبار لغة انجليزية - اختيار حاسب آلي ......) على ألا تقل درجة المقبولين عن " 70 ٪ " من درجة كل مادة

_كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة _اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل– مهارات التواصل. التناسق بين الطول والوزن – العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله - المعلومات العامة - المظهر العام...)

_الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي ويشمل (كشف النظر. كشف باطنى اختبار مخدرات - كشف لباقة طبية.)

 

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