تعليمات عاجلة لمديريات التعليم بشأن خطابات ندب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، بشأن تسليم خطابات الندب للمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2022

حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنفيذ التعليمات الاتية :

التأكد من أن ندب المراقبين والملاحظين والأمن والعضو القانوني والإداريين في لجان ليس بها تلاميذ مدارسهم ولا تلاميذ اخر مدرسة كانوا يعملون بها

التأكيد على عدم ندب المراقبين والملاحظين الى النفس اللجان التي عملوا فيها في العام السابق ، لانه في حالة ثبوت ذلك يتم إعادة الخطاب للجنة الإدارة فورا.

في حالة عدم تسليم خطابات الندب للإداريين المتقدمين كملاحظين ، يتم إعادتها للجنة الإدارة

يراعي توقيع العضو المنتدب على كشوف تسلم خطاب الندب وترسل صورة منها للجنة الإدارة

يراعى عدم تسليم خطاب الندب لأي عضو منتدب قـد صـدر ضده قـرار بحرمانـه مـن أعمـال الامتحانات أو إحالته للمحكمة التأديبية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات ويرد الخطاب للجنة الإدارة فورا كما يراعى عدم تسلم خطابات الندب للمعارين أو الذين أحيلوا للمعاش اوسيحالون للمعاش قبل ۲۰۲۲/۸/۳۱.

يتم اعتماد حوافظ تسليم خطابات الندب من مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو المسئول بالمديرية وختمها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى لجنة الإدارة بالمنصورة في موعد غايته 48 ساعة .

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 من يوم 14 يونيو وحتى 16 يونيو 2022.

وتتمثل حالات قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي: