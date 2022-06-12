تعليمات عاجلة لمديريات التعليم بشأن خطابات ندب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، بشأن تسليم خطابات الندب للمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2022
حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنفيذ التعليمات الاتية :
- التأكد من أن ندب المراقبين والملاحظين والأمن والعضو القانوني والإداريين في لجان ليس بها تلاميذ مدارسهم ولا تلاميذ اخر مدرسة كانوا يعملون بها
- التأكيد على عدم ندب المراقبين والملاحظين الى النفس اللجان التي عملوا فيها في العام السابق ، لانه في حالة ثبوت ذلك يتم إعادة الخطاب للجنة الإدارة فورا.
- في حالة عدم تسليم خطابات الندب للإداريين المتقدمين كملاحظين ، يتم إعادتها للجنة الإدارة
- يراعي توقيع العضو المنتدب على كشوف تسلم خطاب الندب وترسل صورة منها للجنة الإدارة
- يراعى عدم تسليم خطاب الندب لأي عضو منتدب قـد صـدر ضده قـرار بحرمانـه مـن أعمـال الامتحانات أو إحالته للمحكمة التأديبية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات ويرد الخطاب للجنة الإدارة فورا كما يراعى عدم تسلم خطابات الندب للمعارين أو الذين أحيلوا للمعاش اوسيحالون للمعاش قبل ۲۰۲۲/۸/۳۱.
- يتم اعتماد حوافظ تسليم خطابات الندب من مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو المسئول بالمديرية وختمها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى لجنة الإدارة بالمنصورة في موعد غايته 48 ساعة .
وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 من يوم 14 يونيو وحتى 16 يونيو 2022.
وتتمثل حالات قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي:
- الحالات المرضية مع تسليم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.
- وجود طفل رضيع حتى عامين ، مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.
- وفاة الزوج ، ويشترط تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.
- عمل الزوج بمنطقة نائية، ويشترط تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.
- سفر الزوج للخارج ، ويشترط تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.
- رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية ، ويشترط تقديم تقرير طبي معتمد.
- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما) ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) إقرار من أحدهما يتعهد بتنفيذ الندب الصادر له.