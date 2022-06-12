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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم بول بوجبا ولوكاكو..3 صفقات محتملة في ميركاتو الدوري الإيطالي

بوجبا
بوجبا

أصبحت 3 صفقات من العيار الثقيل، على مقربة من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، بعد فتح نافذة الانتقالات الصيفية.

وقال رودي جاليتي، الصحفي الإيطالي الشهير، في تصريحات خاصة لصدى البلد: “أن أي سي ميلان يواصل العمل الجيد الذي تم إنجازه في السنوات الماضية، بسوق منخفض التكلفة ، ولكن بجودة عالية”.

وأشار إلى أن بول بوجبا، قريب من العودة مرة أخرى لصفوف نادي يوفينتوس، كما أن هناك عودة محتملة للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي إلى صفوف نادي إنتر ميلان.

وأضاف أن ريناتو سانشيز قريب من الانضمام لصفوف أي سي ميلان في فترة الانتقالات الجارية.

وعن موقف ديبالا من البقاء في الدوري الإيطالي، بعد رحيله عن صفوف يوفينتوس، اختتم: “يجري ديبالا محادثات مع إنتر ميلان ، وهناك فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق. ولكن إذا حدث خطأ ما ، أعتقد أن وداعه من الدوري الإيطالي سيكون خسارة كبيرة للمنافسة الإيطالية”.

صفقات ميركاتو ايطاليا أخبار عالمية ديبالا سانشيز لوكاكو بوجبا

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