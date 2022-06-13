لمحبي الهاتشباك .. أحدث أسعار أوبل كورسا موديل 2022 |صور

تقدم شركة اوبل الالمانية باقة من موديلات 2022 داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "كورسا" والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات مع حزمة من التقنيات ووسائل دعم قائد المركبة.

اوبل كورسا موديل 2022

مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2022

زودت السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

اوبل كورسا موديل 2022

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة اوبل كورسا موديل 2022 فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

اوبل كورسا موديل 2022

وتتمتع السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بحزمة من التجهيزات ومنها، فرامل ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع خاصية الثبات الالكتروني، ونظام متابعة ضغط الاطارات، ودعم المكابح، والتعرف على الاشارات المرورية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

اوبل كورسا موديل 2022

وتضم السيارة من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، ومقود حركة متعدد الوظائف، واضاءة نهارية خارجية بتقنية LED، مع نسبة مصابيح حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود.

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 410 الف جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 430 الف جنيه.