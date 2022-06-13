تصل لـ40 ألف جنيه.. زيادة في أسعار بايك X5 موديل 2022

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بشركة بايك، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدم X5 موديل 2022 من فئة الـ SUV، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تصل إلى 40 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من هذه السيارة.

بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري

تعتمد السيارة بايك X5 موديل 2022 على مصابيح أمامية LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وفتحة سقف بانوراما، مع جنوط رياضية بلغ قياسها 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة لمصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري

وتضم السيارة بايك X5 موديل 2022 شاش ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة، مع نظام صوتي يصل لـ 6 مبكرات صوتية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة لمقود حركة متعدد الوظائف، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وقفل مركزي للأبواب.

بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري

وزودت السيارة بايك X5 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 7.4 لتر لكل 100 كم، ومن خلال القدرات الفنية تستطيع السيارة بايك X5 موديل 2022 أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية.

بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري

أسعار السيارة بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري بعد الزيادة الاخيرة

تقدم السيارة بايك X5 موديل 2022 عبر فئة واحدة بقيمة قدرها 454 ألف جنيه بدلاً من 414 ألف جنيه.