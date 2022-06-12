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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبدالعال: اليوناني تاكيس جونياس الأصلح لتدريب منتخب مصر

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

طرحت الإعلامية إنجي أنور، سؤالا  للكابتن رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق  على الهواء، هل ستوافق لو وصل عرضاً من اتحاد الكرة المصري لتولي مهمة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد سوء نتائج المنتخب".

واجاب رضا عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة، الذي يبث على Etc، مساء اليوم الأحد،  لو اتعرض عليا مهمة تدريب منتخب مصر سأتركها، وأتنازل عنها لصالح تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز ".

وتابع رضا عبدالعال"جونياس أفضل مدرب جاء للقاهرة آخر ١٠ سنوات، لكن اتحاد الكرة يخشي من وجوده بسبب عدم ضمه لاعبين من الأهلي ".

انجي انور رضا عبدالعال نجم الأهلي منتخب مصر اتحاد الكرة

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