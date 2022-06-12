محتاجين دكر.. رضا عبدالعال: طاهر أبوزيد هو الأنسب لتولي قيادة اتحاد الكرة

شن رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوماً لاذعا على الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالباً الدولة بوجود اتحاد كرة جديد مكلف يقوده الكابتن طاهر أبوزيد، مشدداً على أن الجبلاية تحتاج لمجلس إدارة اقوى من الأندية.

وقال رضا عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم "الأحد": "الكرة المصرية تحتاج لرئيس مجلس إدارة دكر، لأن أزمة الكره المصرية بسبب الأندية ، وعدم انتظام المسابقات المحلية"

وأكد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طاهر أبوزيد يتميز بالكفاءة والإدارة الجيدة، وعدم خوفه من الأندية الكبرى، وهو قادر على إعادة اتحاد الكرة لقوته".