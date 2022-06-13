آداب حلوان تنظم دورات تدريبية باللغة الإسبانية خلال إجازة نهاية العام

أعلنت جامعة حلوان عن العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب بجامعة حلوان.

وقالت كلية الآداب جامعة حلوان، إنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار عن هذه الدورات التوجه إلى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات باللغة الإسبانية، وذلك الراغبين فى تعلم ودراسة اللغة الاسبانية، بإضافة أن المركز ينظم عدد كبير من الدورات التدريبية في لغات عددية خلال إجازة منتصف العام.

وعلى جانب آخر حققت حركة تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدشين مبادرة حياة كريمة من أجل حياة أفضل وتعليم يليق بالمصريين.

وسارت جامعة حلوان على الدرب ووضعت العديد من الخطط والبرامج من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا الشأن وكان لجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان وعضو اللجنة التنسيقية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات الموقر إنجازات رائدة في الملحمة الوطنية لتحرير المواطنين من الأمية تكللت بنجاح باهر ومتميز في المشروع القومي لمحو الأمية والذي يشرف عليه الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وكان من أبرز تلك الإنجازات هو أن طلاب جامعة حلوان استطاعوا تحرير عدد 8512 مواطن ومواطنة من الأمية وفق تقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما نفذت الجامعة عدد ضخم من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشروع القومي لمحو الأمية.

ووقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل العمل بالمشروع وفق الآليات التي تحددها الجهات المختصة.