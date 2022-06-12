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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: العرب حريصون على ألا يسقطوا في فخ الأزمة الروسية الأوكرانية

صدى البلد

 قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية لا تميل لطرف على حساب طرف آخر في الحرب الروسية الأوكرانية .
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن المبادرة العربية بشأن الأزمة الروسية – الأوكرانية أكدت ضرورة أن يكون للعرب موقف من الأزمة، وتبنى مجلس وزراء الخارجية العرب مشروع قرار، وهو أن الدول العربية لها مصالح مع أطراف مختلفة، ولا بد أن تبقي عليها.
وأوضح أبو الغيط أنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية للتقارب بين الطرفين الروسي والأوكراني، والدول العربية حريصة على ألا تسقط في فخ الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تنبهت مبكرًا بشأن أزمة الغذاء، وتم تكليف الأجهزة العربية العاملة في مجال الغذاء بدراسة كيفية إشباع احتياجات العالم العربي من الزراعة والغذاء.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن مخاوفه من الأوضاع الحالية، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا كثيرة تُطرح في أزمة الغذاء العالمي، ومن الوارد أن تسوء الأمور أكثر من ذلك في دول العالم بشأن أزمة الغذاء.
وقال أبو الغيط إن رئيس كازاخستان أكد له أن الكثير من الأنهار لديهم تُستخدم للزراعة، كما أكد أن أراضي دولته تكتسي بالثلوج؛ مما ينتج عنها زراعة جيدة، ويمكن تصدير الغلال إلى موانئ روسيا، وذلك في عام 2010، وهناك تحركات لإقناع روسيا بالسماح بعودة التصدير للمنتجات الأوكرانية.

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