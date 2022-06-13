أدهم إليدا: سعيد بتمثيل منتخب مصر لكرة السلة.. ووالدي كان متحمسا لهذا القرار.. فيديو

قال أدهم إليدا لاعب منتخب مصر لكرة السلة، إنه انضم إلى الفراعنة، بعد استدعاء من روي رانا مدرب المنتخب الوطني، مؤكدًا سعادته بالانضمام إلى المعسكر لتمثيل المنتخب الذي يحمل والدي ووالدتي جنسيته.

وأضاف أدهم إليدا، خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه زار مصر منذ أن كان عمره 13 عامًا مع أسرته، موضحًا أن لقاءه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يعني له الكثير.

وتابع لاعب منتخب مصر لكرة السلة، أن علاقته بزملائه في المنتخب ممتازة، فضلًا عن أنه بدأ في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عن كرة السلة في مصر، موضحًا أن والده كان متحمس للغاية باتخاذه قرار تمثيل المنتخب الوطني.

واختتم تصريحاته، قائلًا: «منتخبنا مليئًا بالمواهب وإن شاء الله سنتأهل إلى كأس العالم القادمة، وسأحدد مستقبلي باللعب لأحد الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة».