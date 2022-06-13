مصروفات المدارس الحكومية 2023.. كل ما تريد معرفته عنها

مصروفات المدارس الحكومية 2023 تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها ، بالتزامن مع موسم التقديمات و التحويلات في المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة سداد مصروفات المدارس الحكومية 2023 للعام الدراسي الجديد ، لطلاب الصفوف الاولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الاحد 3 يوليو 2022 .

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان ( منتظم او عمال أو منازل ) للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لجميع الصفوف الدراسية .

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يتم تسجيل نتائج الامتحانات من خلال التطبيق الالكتروني المعد لهذا الغرض ، تمهيدا للإعتماد الإلكترونى لنتائج الإمتحانات ، وتحديث بيانات نقل الطلبة للصفوف الاعلى من خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يتم بدأ تسجيل النتائج من يوم الاحد الموافق 12 يونيو وحتى الخميس الموافق 30 يونيو 2022 ، مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم تحديث بيانات الطلاب وفقا للعام الدراسى 2022 / 2023 حسب نتائج الامتحانات التى سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدراس

مصروفات المدارس الحكومية 2023

أعلنت قناة مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، مصروفات المدارس الحكومية 2023 في العام الدراسي الجديد

حيث قالت قناة مدرستنا التعليمية عبر برنامج جروب الماميز : أن مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ستكون في حدود متوسط الارقام التالية :

- من رياض الاطفال حتى الصف الرابع الابتدائي : 305 جنيه

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الاعدادي 205 جنيه

- الصف الاول الثانوي العام : 520 جنيه

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيه

- الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه 220 جنيه

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيه

طرق دفع مصروفات المدارس