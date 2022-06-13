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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصروفات المدارس الحكومية 2023.. كل ما تريد معرفته عنها

مصروفات المدارس الحكومية
مصروفات المدارس الحكومية 2023

مصروفات المدارس الحكومية 2023 تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها ، بالتزامن مع موسم التقديمات و التحويلات في المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة سداد مصروفات المدارس الحكومية 2023 للعام الدراسي الجديد ، لطلاب الصفوف الاولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الاحد 3 يوليو 2022 .

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية  بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان ( منتظم او عمال أو منازل ) للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لجميع الصفوف الدراسية .

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يتم تسجيل نتائج الامتحانات من خلال التطبيق الالكتروني المعد لهذا الغرض ، تمهيدا للإعتماد الإلكترونى لنتائج الإمتحانات ، وتحديث بيانات نقل الطلبة للصفوف الاعلى من خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يتم بدأ تسجيل النتائج من يوم الاحد الموافق 12 يونيو وحتى الخميس الموافق 30 يونيو 2022 ، مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم تحديث بيانات الطلاب وفقا للعام الدراسى 2022 / 2023 حسب نتائج الامتحانات التى سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدراس

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مصروفات المدارس الحكومية 2023

أعلنت قناة مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، مصروفات المدارس الحكومية 2023 في العام الدراسي الجديد 

حيث قالت قناة مدرستنا التعليمية عبر برنامج جروب الماميز : أن مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ستكون في حدود متوسط الارقام التالية :

- من رياض الاطفال حتى الصف الرابع الابتدائي : 305 جنيه
- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الاعدادي 205 جنيه
- الصف الاول الثانوي العام : 520 جنيه
- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيه
- الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه 220 جنيه
- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيه

طرق دفع مصروفات المدارس

  • التوجه بالرقم القومي إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.
  • التوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس.
  • التوجه بالرقم القومي لمنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها (وقتي/ ايجي.باي/سداد/طلقة/ضامن/امان/مصاري/ بيى/ممكن/موجه/أموال/ خالص موبايل)، في حساب مصروفات المدارس.
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