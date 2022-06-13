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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهجرة: فتح باب التسجيل للمشاركة بالنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات والمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والمقرر عقده في 14 أغسطس المقبل، وذلك في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.

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من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في مختلف دول العالم، وفي إطار ذلك حرصت الوزارة على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيًا، داعية جميع الكيانات والمصريين في الخارج للتسجيل لحضور مؤتمرهم الثالث، متطلعة لمشاركة أكبر عدد منهم خلال هذه النسخة، مشيرة إلى أنه تم إعداد نموذج خاص للتسجيل على الرابط التالي:
https://forms.gle/bwqjGGzHyj5WBZ5F6

وتتمثل الإجراءات المعتمدة لحضور المؤتمر، في أنه سيكون مقتصرًا على الكيانات التي ستسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل، وسيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، والتي من خلالها سيتاح لممثلي الكيان حضور المؤتمر، وسيتم إعلام الكيانات بموعد استلام البطاقات لاحقًا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة ولن يسمح بالحضور بدون تلك البطاقة.

وسيتضمن المؤتمر في نسخته الثالثة ورش عمل وفعاليات جديدة، وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف من هذه المؤتمرات الاستماع لمقترحات الكيانات والمصريين بالخارج ومطالبهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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