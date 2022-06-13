مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: زراعة 400 ألف فدان لاستهداف أمننا الغذائي

قال اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الناظر والمتأمل فى الأحداث الدولية العالمية يدرك أن الغذاء قد تحول من مجرد سلعة تجارية إلى سلاح يستطيع من يملكه أن يصوبه نحو من يحتاج إليه.

وأضاف خلال إفتتاح الرئيس السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية، أن مصر خططت لتعظيم مواردها الغذائية، والتي تستطيع بها أن نقفز خطوات للأمام لتقليل الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ عقود طويلة.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمساهمة مع أجهزة الدولة فى وضع النظم الغذائية المستدامة تحقق الأمن الغذائي، خاصة فى ظل التداعيات العالمية الحالية، لافتا إلى أن الجهاز قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف منها أمننا الغذائي، مثل: زراعة 400 ألف فدان .