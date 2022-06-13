بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني بآيات من القرآن الكريم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلاوة آيات من القرأن الكريم مع بدء فعاليات افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والمجازر الآلية بمدينة السادات .

يفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية اليوم، الاثنين، المركز العلمي البيطري للتدريب والأبحاث التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

كما يفتتح مزرعة تربية مواشي ب ٥٠٠٠ رأس ماشية "حلاب"، إلى جانب عدد من المشروعات المشابهة لها عبر الفيديوكونفرانس كمزرعة مدينة الحمام والمجزر الآلي بسفاجا.

وتستهدف تلك المشاريع تقليل فجوة الاستيراد من اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها.