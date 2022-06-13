طريقة عمل بيتزا دايت .. إليك 5 وصفات مختلفة

بيتزا دايت من الأكلات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها، ويمكن تحضيرها في المنزل بالكثير من الوصفات المختلفة والمميزة لأصحاب الدايت، وإليك بعض الطرق المختلفة لتحضير بيتزا دايت.

1- طريقة عمل بيتزا دايت سالي فؤاد

مقادير عجين بيتزا دايت

3 كوب دقيق شوفان

ماء دافئ للعجن

1 ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة

2 الى 3 ملعقة كبيرة زيت

ملح

صلصة البيتزا:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

½ برطمان صلصة طماطم

طماطم مقشرة مكعبات صغيرة حسب الرغبة

زعتر

ملح

فلفل اسود

ريحان حسن الرغبة

الاضافات:

جبنة قليلة الدسم مبشورة

زيتون شرائح

مشروم شرائح

فلفل الوان

تونة

اضافات حسب الرغبة

ريحان طازج للوش

طريقة تحضير بيتزا دايت

أعجني المكونات حتى تتماسك ثم نفرد بالنشابة للسمك المرغوب فيه، ثم قطعي على مقاس صينية البيتزا

رشي صينية البيتزا بدقيق الشوفان ثم تفرد العجينة ونضع الصلصة والاضافات حسب الرغبة وتدخل الفرن الساخن على أعلى درجة حتى تنضج وتقدم ساخنة

طريقة صلصة البيتزا:

شوحي الثوم في زيت الزيتون ثم باقى الاضافات ثم تترك على النار قليلاً

يمكنك عجن البيتزا دون عجان، ضيفي الماء حتى تصل للقوام المتماسك ولكن يجب ان يكون لزج قليلاً لان معجنات الشوفان تكون اطرى من الدقيق الابيض، لان الشوفان بيشرب ماء اكتر

يمكنك إضافة عسل مع الصلصة ولكنه سيزيد السعرات

كما يمكنك إضافة نخالة الشوفان او بذر الكتان للعجين

يفضل ترك العجينة حوالي ساعتين او ثلاثة تخمر حتى لا تكون مكنومة لان الشوفان تقيل

كما يمكن عدم تركها تخمر في حالة فردها رفيعة جداً

يجب تغطية العجينة اثناء الشغل حتى لا تنشف

المقدار يكفي ثلاثة صينية بيتزا حجم وسط

يمكنك أن تحتفظي بالصلصلة في الثلاجة في برطمان

البيتزا يمكن ان تحفظ في الثلاجة مستوية وتسخن بعد ذلك

يمكن فرد العجين وتقطيعه ووضعة في الصينية ودهنة بقليل من الزيت وتركه يخمر ثم وضع الاضافات وتسويته

يجب ان تسوى البيتزا في فرن ساخن على اعلى درجة

لتحضير الطماطم للصلصة تنقسم من فوق على شكل علامة زائد وتوضع في الماء المغلي لمدة دقائق وتقشر

ضيفي الملح حسب الرغبة

يجب شرب كمية وفيرة من الماء مع هذه الوصفة

بيتزا دايت

2- طريقة عمل بيتزا دايت بالشوفان

مكونات بيتزا دايت بالشوفان

لقاعدة البيتزا

170 جرام دقيق الشوفان الملكي

3 بياض بيض

قليل من الملح

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

لصلصلة البيتزا

250 جرام صلصة طماطم من اختيارك

75 جرام كرات موتزاريلا صغيرة (10 كرات تقريباً)

اختيارك من اللحوم

10 حبات زيتون أسود كبير (مقطع شرائح)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

كما يمكنك إضافة إضافات أخرى من اختيارك (بصل ، جريش ، مشروم ، إلخ.)

طريقة تحضير بيتزا دايت بالشوفان

سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية.

اخلطي دقيق الشوفان مع بياض البيض والبيكنج باودر والملح والفلفل الأسود.

ضعي ورق الخبز على صينية فرن ودهنيها بقطرات قليلة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

انقل عجينة البيتزا إلى صينية الخبز ثم اضغط عليها للخارج لإنشاء شكل وسمك البيتزا المفضل لديك. ضع قاعدة البيتزا النيئة في الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى يتحول لونها إلى اللون البني الفاتح ، ثم أخرجها من الفرن لفترة وجيزة لإضافة الطبقة العلوية.

ضع صلصة الطماطم على قاعدة بيتزا الشوفان ، وافرد الصلصة بالتساوي على قاعدة البيتزا.

أضيفي جميع المكونات الأخرى للطبقة العلوية (المذكورة أعلاه) ثم عد إلى الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج.

3- طريقة عمل بيتزا دايت بالدقيق الأسمر

مكونات بيتزا دايت بالدقيق الأسمر

كيلو دقيق أسمر

ماء دافئ

إذابة الخميرة في الماء الدافئ يزيل أي شوائب ويسمح لها بالاختلاط بالعسل وزيت الزيتون.

خميرة سريعة الارتفاع أو فورية

من المهم استخدام الخميرة سريعة الارتفاع أو الخميرة الفورية هنا لأنه ، هذا النوع من الخميرة بسرعة كبيرة، بمجرد مزجها بالماء الدافئ والعسل وزيت الزيتون ، تصبح هذه الخميرة جاهزة للدخول في غضون خمس دقائق فقط.

عسل أو سكر

سنطعم الخميرة بملعقة كبيرة من العسل أو السكر.

زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون في الحفاظ على العجين طريًا وليونًا.

جبنة البارميزان

ملح

طريقة تحضير بيتزا دايت بالدقيق الأسمر

سخني الفرن إلى 500 درجة فهرنهايت مع رف في الثلث العلوي من الفرن، اخفقي الماء والزيت والعسل والخميرة في كوب قياس سائل أو وعاء صغير، اترك الخميرة لتثبت لمدة 5 دقائق.

أخفقي الدقيق ، البارميزان ، والملح في محضر الطعام حتى يتجانس، أثناء تشغيل محضر الطعام ، اسكب مزيج الماء ببطء وخفق حتى تتكون كرة أشعث ، حوالي دقيقة واحدة.

ضعي العجينة على سطح عمل مرشوش بالدقيق واعجن العجينة بسرعة عدة مرات حتى تتماسك.

على سطح مرشوش بالدقيق ، استخدم شوبك لفرد العجين، للحصول على أفضل النتائج ، افردي العجين بشكل رفيع قدر الإمكان.

ارفع بعناية وانقل إحدى الدورات إلى ورقة خبز مبطنة بورق زبدة. دهن العجينة الخارجية بزيت الزيتون.

أضف نصف صلصة البيتزا أو الطماطم المهروسة

اخبزيها على الرف العلوي حتى تصبح القشرة والجبن ذهبية اللون قليلاً ، حوالي 10 دقائق لبيتزا الجبن و 12 دقيقة للبيتزا مع طبقة إضافية.

كرري العملية مع باقي العجينة ، ثم قطعيها وقدميها، تبقى البيتزا المتبقية جيدًا في الثلاجة لمدة 4 أيام تقريبًا.

بيتزا صحية

4- بيتزا صحية

مقادير بيتزا صحية

6 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

6 ملعقة كبيرة دقيق قمح الكامل

2 ملعقة كبيرة زبادي خالي الدسم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ربع ملعقة من بودرة الثوم

ربع ملعقة أوريجانو أي الزعتر البري المجفف

رشة ملح

نصف كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير بيتزا صحية

1- أعجني مكونات البيتزا ونضيف الخميرة بعد إذابتها بالقليل من الماء الدافئ والسكر.

2 - أتركي العجينة لمدة ساعة حتى تتخمر ومن ثم يتم استخدامها.

3- أفردي العجينة ونضيف ليها الإضافات حسب الرغبة.

4- ضعي الجبنة الموتزاريلا ، الفلفل الأخضر ، صلصة البيتزا ، المشروم ( الفطر )، البصل الأخضر ، شرائح الطماطم الرفيعة.

5- ضعي البيتزا في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.