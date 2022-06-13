تدريبات فنية واستشفائية للاعبي الأهلي

قاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المصري بالسلوم، في فقرات فنية متنوعة، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، تضمنت التصويب على المرمى والكرات الثابتة والعرضيات فضلًا عن تنفيذ بعض الجمل الفنية.

فيما استكمل اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري بالسلوم أمس بقية فقرات المران بتدريب استشفائي في «الجيم» للتخلص من آثار الإجهاد، بعد انتهاء فقرة التدريبات البدنية.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز بهدف نظيف على المصري بالسلوم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.