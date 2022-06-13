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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة الأرصاد| أمطار تضرب مصر في يونيو.. وفصل الصيف لم يبدأ بعد

فرصة لسقوط أمطار
فرصة لسقوط أمطار خفيفة

تعرضت البلاد لموجه شديدة الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعل الكثيرين يشعرون بضيق في التنفس وفقدان طراوة الجسم والشعور بالعطش الشديد، متسائلين عن صعوبة الطقس مع دخول فصل الصيف.

انكسرت الموجه الحارة التي اجتاحت الطقس خلال الأيام القليلة الماضية، وانخفضت درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 7 درجات مئوية، حيث تشهد حالة الطقس استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة تمتد للوجه البحري

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 13 - 6 -2022.. فيديو

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء حالة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

نشاط الرياح 

يكون هناك نشاط للرياح غدًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

فرص لسقوط الأمطار

على الرغم من الارتفاع في درجات الحرارة، إلا أن الطقس يفجر مفاجأة بوجود فرص لسقوط الامطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ما يثير دهشة المواطنين، حول إمكانية سقوط أمطار في شهر يونيو.

تتعرض البلاد إلى كتل هوائية باردة، حيث اوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات القادمة سوف تشهد كتل هوائية باردة قادمة من اوروبا، يرافقها انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات النهار يصل إلى 8 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21
جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة

موعد بدء فصل الصيف

مع التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس خلال الأيام الحالية، يشعر الكثير من المواطنين بأن فصل الصيف قد بدأ بالفعل، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يبدأ فصل الصيف بعد، فمن المفترض أن يبدأ الصيف فلكيًا يوم 21 يونيو الحالي، وذلك عندما تكون حركة الشمس نحو شمال خط الاستواء، فتزداد ساعات النهار، وتقل ساعات الليل.

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