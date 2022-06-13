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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من هجمات إيرانية.. إسرائيل تدعو مواطنيها في تركيا إلى مغادرتها فورا

إسرائيل تدعو مواطنيها
إسرائيل تدعو مواطنيها في تركيا لمغادرة البلاد فورا

حثت اسرائيل، اليوم الإثنين، مواطنيها المتواجدين في تركيا على مغادرة البلاد والعودة إلى تل أبيب فورا، خوفا من هجمات ايرانية قد تستهدفهم.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان له اليوم الاثنين: "بعد عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين يقضون إجازاتهم هناك، ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى اسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر".

كما دعا لابيد الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى "العودة إلى تل أبيب في أسرع وقت ممكن".

كان جهاز الموساد الإسرائيلي كشف أمس عن إحباطه بالتعاون مع المخابرات التركية محاولة خطف سياح إسرائيليين من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وحذرت اسرائيل في وقت سابق مواطنيها من السفر الى تركيا بسبب تهديدات من ايران، وتحسبًا من محاولات إيرانية لاستهدافهم، انتقامًا لإغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق اليوم بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن هيئة البث الإسرائيلي، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أبلغوا الجانب التركي بعزم إيران شن هجوم على إسرائيليين على الأراضي التركية وطالبوا مساعدتهم في إحباط الهجمات والعمل على مواجهة البنية التحتية الإيرانية التي تنشط في تركيا.

ومنذ الحادث، هدد مسؤولون إيرانيون كبار بتنفيذ أعمال انتقامية ضد إسرائيل - داخل الأراضي الإسرائيلية وخارجها.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أجهزة المخابرات التركية كشفت عن شبكة عملاء إيرانيين خططوا لضرب أهداف إسرائيلية؛ وأشارت القناة إلى أن الشبكة الإيرانية تعمل من الأراضي التركية منذ أكثر شهر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، قالت إسرائيل إن الاغتيال كان بمثابة تحذير لإيران لوقف عمليات مجموعة النخبة داخل فيلق القدس الإيراني، والتي كان خدائي نائب قائدها.

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