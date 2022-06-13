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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقف حركة الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تعرض مدن العراق لعاصفة ترابية جديدة تشل حركة الحياة في البلاد. 

وأوضح التقرير، أن العاصفة الترابية تسببت في إيقاف حركة الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي .

 ولفت التقرير أن  ظاهرة العواصف الترابية ظهرت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية في العراق ، وشهدت العراق ما لا يقل عن 10 عواصف ترابية .

 وأضاف التقرير أن العواصف الترابية التي تضرب العراق تتسبب في حالات اختناق لمئات المواطنين، ورجح الخبراء سبب هذه العواصف لـ التغيرات المناخية.

وأعلنت السلطات في مطار بغداد الدولي، اليوم، الاثنين، تعليق الحركة الملاحية به بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال إعلام مطار بغداد الدولي في بيان صادر، اليوم، الاثنين "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لجميع مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".

العراق عاصفة عاصفة ترابية التغير المناخي اخبار التوك شو

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