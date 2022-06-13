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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم فرنسا أو مساعد فايلر.. خالد الغندور يعلن المرشح الاقرب لخلافة موسيماني

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن المرشح الأقرب لقيادة الفريق الأول للاهلي عقب رحيل بيتسو موسمياني عن الفريق .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" الأهلي في طريقه للتعاقد مع تيري هنري نجم فرنسا ومعه جهاز كامل أو سيزا مساعد فايلر وسامي قمصان يقود الاهلي في ماتش الزمالك"

 

الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي

وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.. كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.

 

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