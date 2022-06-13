عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة مذهلة.. إنتاج مضادات حيوية جديدة من تلوث البلاستيك بالمحيطات.. تفاصيل

دراسة مذهلة..إنتاج
دراسة مذهلة..إنتاج مضادات حيوية جديدة من التلوث البلاستيكي

يعتبر تزايد النفايات البلاستيكية في أماكن نائية من المسطحات المائية في جميع أنحاء العالم خطرا كبيرا على الحياة البحرية، وهو ما دفع العلماء لإيجاد طرق جديدة لمعالجة المشكلة العالمية للتلوث البلاستيكي، مثل الديدان أو الروبوتات التي تتغذى على البلاستيك والتي تحولها إلى أشياء مصممة.

وقام باحثون من الجامعة الوطنية في سان دييجو بالتعاون مع معهد سكريبس لعلوم المحيطات بالولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج  مضادات حيوية جديدة من التلوث البلاستيكي في المحيطات، وفقاً لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية. 

بمناسبة اليوم العالمي.. جوتيريش يؤكد أهمية الحاجة للعمل الجماعي لإنعاش المحيطات

أهالي سكان أطلس يشكون من تلال القمامة : نعاني من التلوث البيئي

وعزل الباحثون 5 أنواع من البكتيريا المنتجة للمضادات الحيوية من قطع بلاستيك المحيط، واختبروها ضد مجموعة متنوعة من الأهداف البكتيرية، وتوصلوا إلى أن هذه المضادات الحيوية كانت فعالة ضد البكتيريا الشائعة بالإضافة إلى سلالتين مقاومتين للمضادات الحيوية، والمعروفين باسم «الجراثيم الخارقة».

ويقدر العلماء ما بين 5 و13 مليون طن متري من التلوث البلاستيكي يدخل المحيطات كل عام، بدءا من الحطام العائم الكبير إلى اللدائن الدقيقة التي يمكن أن تشكل عليها الميكروبات أنظمة بيئية كاملة، وكذلك بقايا البلاستيك الغني بالكتلة الحيوية، والتي يمكن أن تكون مرشحا جيدا لإنتاج المضادات الحيوية، حيث تميل إلى الحدوث في البيئات الطبيعية شديدة التنافس.

وعدل الباحثون نهج علم مواطني الأرض الصغيرة، وفقاً للظروف البحرية، مستخدمين بلاستيك البولي إيثيلين العالي والمنخفض الكثافة الموجود في الماء بالقرب من رصيف سكريبس في لا جولا بكاليفورنيا لمدة 90 يوما.


وأوضحت الدكتورة أندريا برايس، الكاتبة الرئيسية للدراسة من الجامعة الوطنية أنه بالنظر إلى أزمة المضادات الحيوية الحالية وظهور الجراثيم المقاومة، فمن الضروري البحث عن مصادر بديلة للمضادات الحيوية الجديدة، ونأمل في توسيع هذا المشروع وزيادة توصيف الميكروبات والمضادات الحيوية التي تنتجها».

 وسيتم تقديم الاكتشاف الذي كان جزءا من مشروع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الممول من مؤسسة العلوم الوطنية في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة في واشنطن العاصمة في 9- 13 يونيو 2022.
 

جدير بالذكر اكتشاف العلماء في جامعة كاليفورنيا أن الطفيليات المسببة للأمراض يمكن أن تتدفق في المحيطات وتصيب البشر والحياة البرية بعد ركوب الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

ووجد العلماء 3 مسببات أمراض مختلفة تلتصق بأسطح من البلاستيك الدقيق- قطع بلاستيكية صغيرة يقل قطرها عن 0.2 بوصة (5 ملم)، وتشكل هذه العوامل الممرضة غشاء حيويا يمكن أن تنتشر الميكروبات الضارة في جميع أنحاء المحيط، لتصل إلى أماكن لا يمكن العثور على طفيلي على الأرض فيها.

وحذر الخبراء من أن هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تلوث الأسماك والمأكولات البحرية، مما قد يصيب البشر عند اصطيادهم للاستهلاك العام.

النفايات البلاستيكية الولايات المتحدة للتلوث البلاستيكي علوم المحيطات مضادات حيوية جديدة الديلي ميل أنواع من البكتيريا التلوث البلاستيكي الجامعة الوطنية المتحدة الأمريكية الخبراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة إسطنبول فوراً بسبب تهديدات إيرانية

في 30 دقيقة.. الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ

دراسة مذهلة.. إنتاج مضادات حيوية جديدة من تلوث البلاستيك بالمحيطات.. تفاصيل

رئيس مجلس القيادة اليمني: نعتز بالأزهر صرحا إسلاميا وإنسانيا منارة للعلماء..صور

9 فئات معفاة من مصروفات المدارس 2023.. و50% تخفيضا لأبناء العاملين بالتعليم

أوكرانيا: انخفاض محاصيل ​القمح والحبوب بمقدار النصف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

اللحوم صناعة وليست تربية.. وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

كتل هواء أوروبية.. الأرصاد: درجة الحرارة تنخفض غدا وأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ